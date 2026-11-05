Quân đoàn 34 phấn đấu tìm kiếm, quy tập 110 hài cốt liệt sĩ trong năm 2027

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (Ban Chỉ đạo 515); đại biểu một số cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5, tỉnh Gia Lai, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 34.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long chủ trì hội nghị và các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin và Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, chặt chẽ.

Quân đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp nhận, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức hội thảo xác minh tại hai khu vực thuộc xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) và xã Đắk Pék (tỉnh Quảng Ngãi); tổ chức 38 đợt tìm kiếm với 4.308 ngày công, tìm kiếm, quy tập trên diện tích 43.830m2, đào 13.885m3 đất đá. Qua đó, quy tập được 6 HCLS, bảo đảm chặt chẽ và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa phát biểu.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa trao quà của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tặng hai đội quy tập mộ liệt sĩ của Quân đoàn 34.

Quân đoàn 34 cũng đã chủ động phối hợp với địa phương khai quật 681 phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm ADN xác định danh tính HCLS. Cung cấp 660 thông tin liệt sĩ cho các địa phương khắc bia tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; 27 thông tin về mộ liệt sĩ cho các đội tìm kiếm, quy tập HCLS.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin và Chiến dịch 500 ngày đêm. Tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, tăng cường tuyên truyền, thu thập, kết nối, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 và các địa phương để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập HCLS.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long trao bằng khen tặng hai cá nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long và Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 trao quà của Bộ tư lệnh Quân đoàn tặng hai đội quy tập mộ liệt sĩ.

Các đại biểu dự hội nghị dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long nhấn mạnh, nhiệm vụ, mục tiêu tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2027 và giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm rất nặng nề; đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập 110 HCLS trong năm 2027.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá 100% hồ sơ liệt sĩ hiện lưu tại cơ quan, đơn vị; xác minh, thẩm định 100% nguồn thông tin đã tiếp nhận; hoàn thành chỉ tiêu quy tập được 94 HCLS còn lại của chiến dịch.

Dịp này, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 trao bằng khen tặng hai cá nhân có thành tích tốt trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Trước đó, các đại biểu dự hội nghị đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34.