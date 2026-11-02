Quân đoàn 34 nâng cao khả năng hiệp đồng, sức mạnh chiến đấu của các đơn vị

Theo dõi, chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34; Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đoàn 34; đại biểu Quân chủng Phòng không - Không quân,...

Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 và các đại biểu theo dõi, chỉ đạo cuộc diễn tập.

Trung tướng Đào Tuấn Anh động viên các lực lượng diễn tập.

Các đại biểu trao quà tặng các đơn vị tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của các đơn vị: Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10), Lữ đoàn Tăng 273, Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34), Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Theo tình huống giả định, Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10) được biên chế hỏa lực mạnh tiến công địch phòng ngự.

Máy bay Mi-8 của Sư đoàn 372 công kích mục tiêu.

Xe tăng dẫn bộ binh tiến công các mục tiêu.

Các lực lượng vượt qua cửa mở.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, quá trình diễn tập, Trung đoàn 24 và các đơn vị luôn quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo “chủ động, kiên quyết, liên tục, chắc thắng”, vận dụng cách đánh linh hoạt, sát thực tế, tiến công giành thắng lợi.

Lữ đoàn Pháo Phòng không 234 tiêu diệt mục tiêu.

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao trình độ, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận chiến thuật trung đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh tiến công địch phòng ngự; bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phương pháp tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, quân, binh chủng.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm của Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10) trong diễn tập.

Xe tăng tiêu diệt mục tiêu.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Trung tướng Đào Tuấn Anh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia diễn tập; cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị bạn. Đồng chí nhấn mạnh, thành công của cuộc diễn tập một lần nữa khẳng định sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đoàn 34.

Tư lệnh Quân đoàn 34 yêu cầu sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, chặt chẽ, xác định chủ trương, biện pháp thực hiện tốt khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.