Năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đoàn 34 đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; duy trì nền nếp thi đua thường xuyên, thi đua cao điểm theo các đợt, các chủ đề cụ thể. Quân đoàn đã tập trung thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; củng cố nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh công tác cải tiến mô hình học cụ, xây dựng môi trường văn hóa, chăm lo đời sống bộ đội. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được quan tâm, đạt kết quả tốt. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được nhân rộng, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, chỉ ra mặt hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua trong năm 2027. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn cũng tiến hành rà soát, bình xét các danh hiệu thi đua cấp Quân đoàn; thống nhất đề nghị các cấp trên khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34 ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; đồng thời yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua; tập trung xây dựng mô hình điểm, gương điển hình tiên tiến; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh, xây dựng Quân đoàn 34 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.