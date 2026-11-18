Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2026. Ảnh: Nguyễn Tú

Năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đoàn 34 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; duy trì nền nếp thi đua thường xuyên và tổ chức các đợt thi đua cao điểm với chủ đề cụ thể, phù hợp nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Phong trào Thi đua Quyết thắng tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị tích cực cải tiến mô hình học cụ, xây dựng môi trường văn hóa, chăm lo đời sống bộ đội. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa trong toàn Quân đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện trong năm 2027. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn tiến hành rà soát, bình xét các danh hiệu thi đua cấp Quân đoàn; thống nhất đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Trọng biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Chính ủy Quân đoàn 34 yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua; chú trọng xây dựng mô hình điểm, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Qua đó, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quân đoàn 34 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.