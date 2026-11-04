Quân đoàn 34 kiểm tra toàn diện Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; công tác quản lý, sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng vật chất, trang bị; việc duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; công tác xây dựng Đảng bộ và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Đoàn cũng kiểm tra thực tế tại các nhà kho, khu kỹ thuật và khu vực bảo quản vật chất.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34 kiểm tra sổ sách tại kho vũ khí.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, Đảng ủy, chỉ huy Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác. Hệ thống kho tàng được quy hoạch khoa học, chính quy; vật chất, trang bị sắp xếp ngăn nắp, đúng chủng loại, bảo đảm tiêu chí “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”. Chế độ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất được duy trì thường xuyên, đúng quy định.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động tuyên truyền, cổ động tại đơn vị.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo của đơn vị trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Đảng bộ Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789 duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng. Cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác. Nổi bật là đơn vị có sáng kiến ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, được Hội đồng khoa học Quân đoàn đánh giá cao và đưa vào áp dụng hiệu quả.

Đoàn công tác làm việc với cán bộ Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long biểu dương sự nỗ lực và những kết quả Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789 đạt được, nhất là tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ và trong công tác chuyển đổi số.

Đồng chí Phó chính ủy Quân đoàn yêu cầu Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789 tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ trực, nền nếp chính quy; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng sáng kiến trong đơn vị; tăng cường huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, chú trọng phòng, chống cháy, nổ. Đồng thời, thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...