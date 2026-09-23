Quân đoàn 34 kiểm tra kết quả thực hiện công tác 1389

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó tư lệnh Quân đoàn 34, trưởng đoàn kiểm tra, phổ biến các nội dung kiểm tra tại Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789.

Duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Không có vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công tác bảo đảm an toàn kho tàng, an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện được giữ vững. Đặc biệt, Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789 đã làm tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư dự trữ sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trung đoàn Thông tin 29 bảo đảm tốt thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Trung đoàn Vận tải 827 quản lý chặt chẽ phương tiện, duy trì nghiêm quy định về an toàn giao thông, vận tải an toàn.

Thiếu tướng Dương Văn Quang kiểm tra hệ thống thiết bị quân sự, đường truyền nội bộ tại Trung đoàn Thông tin 29.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Dương Văn Quang biểu dương những kết quả, thành tích mà ba đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chú trọng quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân, kịp thời nắm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, nhất là an toàn kho tàng, an toàn giao thông, an toàn thông tin và an toàn trong huấn luyện, diễn tập. Gắn công tác 1389 với thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.