Quân đoàn 34 khai mạc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa cho Sư đoàn Bộ binh 10

Dự khai mạc có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập; Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34; Ban chỉ đạo diễn tập Quân đoàn 34; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan và các đơn vị tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phát biểu.

Tham gia cuộc diễn tập có các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 gồm: Sư đoàn 10, Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Lữ đoàn Tăng 273, Lữ đoàn Công binh 7. Các đơn vị diễn tập các nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu, có bắn đạn hơi và bắn đạn thật.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Công Đức nhấn mạnh: Diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa cho Sư đoàn Bộ binh 10 là một nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực tham mưu của cơ quan các cấp; khả năng vận dụng nguyên tắc, lý luận, thực tiễn và năng lực xử lý các tình huống; khả năng hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34 và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự khai mạc.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị dự khai mạc.

Đối với các đơn vị, đây là dịp để kiểm tra khả năng vận dụng lý luận, nguyên tắc tác chiến vào điều kiện thực tế; khả năng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 yêu cầu, Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo, đạo diễn phải nắm chắc ý định diễn tập, điều hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bám sát tình huống và thực tiễn hoạt động của đơn vị. Sư đoàn 10 và các lữ đoàn, các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập phải vận dụng đúng nguyên tắc công tác tham mưu tác chiến, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sát thực tế.

Quang cảnh khai mạc.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị phải gắn chặt diễn tập trên sa bàn, bản đồ, ngoài thực địa, vòng tổng hợp với thực binh; coi trọng việc xử lý tình huống và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Sau diễn tập, rút kinh nghiệm nghiêm túc, biến kết quả diễn tập thành kinh nghiệm thiết thực, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Cuộc diễn tập diễn ra đến hết ngày 2-11.