Quân đoàn 34 hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34 chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 515 quốc gia; đại diện Ban chỉ đạo 515 các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi; lãnh đạo xã Chư Păh, xã Đắk Pék; đại biểu một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34 phát biểu.

Đại tá Lê Văn Sơn và các đại biểu dự hội thảo.

Các cựu chiến binh, nhân chứng dự hội thảo.

Từ nhiều nguồn tài liệu, thông tin của các cơ quan chức năng, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và các tham luận, hội thảo thống nhất đánh giá: Các nguồn thông tin, tư liệu và dấu tích thực địa được công bố, phân tích tại hội thảo có độ tin cậy, phản ánh tại khu vực Chư Păh (tỉnh Gia Lai) và Đắk Pék (tỉnh Quảng Ngãi) còn nhiều khu vực chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Mặt trận Tây Nguyên và địa phương hy sinh trong quá trình chiến đấu từ năm 1969 đến năm 1974.

Các dữ liệu hiện có, bước đầu xác nhận, tại Đắk Pék có 478 liệt sĩ; số hài cốt liệt sĩ đã quy tập qua các thời kỳ là 106; số hài cốt liệt sĩ chưa quy tập là 372. Tại khu vực Chư Păh có hơn 200 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Quang cảnh hội thảo.

Cựu chiến binh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long nhấn mạnh, việc xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh và Đắk Pék có ý nghĩa rất quan trọng; làm cơ sở để Quân đoàn 34 và các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi khảo sát, tìm kiếm, quy tập, đưa các hài cốt liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Đồng chí Phó chính ủy Quân đoàn 34 yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 34 phối hợp hoàn chỉnh báo cáo kết quả tổ chức hội thảo và báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia. Tiếp tục làm tốt công tác thu thập thông tin, tư liệu từ nhân chứng lịch sử, nhân dân địa phương và các nguồn thông tin khác.

Các đại biểu dự hội thảo dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34.

Các cựu chiến binh thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án tìm kiếm, xác định từng địa điểm và diện tích cụ thể, tiến hành với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, làm chặt chẽ từng bước, thận trọng, đúng quy định. Quá trình tìm kiếm, quy tập phải làm tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận, chính sách, “Đền ơn đáp nghĩa” và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

Trước đó, các đại biểu dự hội thảo đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34.