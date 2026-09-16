Quân đoàn 34 diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ, năng lực, công tác tham mưu tác chiến của chỉ huy, cơ quan Quân đoàn 34; rèn luyện, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ diễn ra trong điều kiện thời gian ngắn, gấp, các lực lượng phải xử trí linh hoạt nhiều nội dung cùng lúc như: Triển khai cơ động sở chỉ huy và một phần thực binh ra trận địa; tổ chức hiệp đồng; xử trí các tình huống tác chiến phòng không; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trong chiến đấu...

Các cơ quan báo cáo đề đạt với Bộ tư lệnh Quân đoàn 34.

Điểm nổi bật là năm nay Quân đoàn 34 đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thiết bị tự động hóa trong chỉ huy, điều hành. Các tình huống, phương án diễn tập sát với đặc thù địa bàn Tây Nguyên, Nam Bộ và tổ chức biên chế của đơn vị.

Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34 động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi cơ động.

Với sự chuẩn bị chu đáo và nắm vững nội dung cùng với phương pháp điều hành linh hoạt, bám sát nguyên tắc trong chiến đấu, khung diễn tập các cơ quan đã thực hiện đúng các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ khoa học, sát thực tế và đúng tiến độ.

Các lực lượng, phương tiện chuẩn bị và cơ động.

Thông qua diễn tập, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 và các cơ quan rút ra những bài học kinh nghiệm để xác định kế hoạch, nội dung, tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Quân đoàn, rèn luyện tác phong công tác; khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các cơ quan, binh chủng ngành, làm cơ sở để tổ chức chỉ đạo huấn luyện, diễn tập đạt kết quả cao hơn, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, sát với điều kiện thực tế và tổ chức biên chế của đơn vị.