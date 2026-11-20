Dự và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34; các cơ quan chức năng của Quân đoàn 34 và lãnh đạo chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Tăng 273.

Trước khi làm việc tại Bộ tư lệnh Quân đoàn, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế và trao đổi, nắm tình hình thực hiện Thông tư số 42/2016/TT-BQP tại Lữ đoàn Pháo binh 40 và Lữ đoàn Tăng 273.

Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 cùng cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Thông tư số 42/2016/TT-BQP sát với đặc điểm nhiệm vụ.

Hằng năm, toàn Quân đoàn tổ chức hơn 4.850 giờ học pháp luật với quân số tham gia đạt 99,84%. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp được kiện toàn, duy trì nền nếp Ngày Pháp luật hằng tháng, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371).

Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ tư lệnh Quân đoàn 34.

Toàn Quân đoàn hiện có 304 ngăn, tủ sách pháp luật từ cấp đại đội, tiểu đoàn đủ quân đến trung, lữ đoàn với hơn 700 đầu sách, trên 120 văn bản pháp luật, 315 bảng "Mỗi ngày 1 câu hỏi pháp luật" và bước đầu ứng dụng mã QR, thu hút gần 38.000 lượt cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu hằng năm.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được nhân rộng hiệu quả như: “Chia sẻ yêu thương - Thắm tình đồng đội”, “Đôi bạn cùng tiến”, “3 gần gũi, 3 không”, “Hội thao chính trị”, “Tổ tư vấn tâm lý - Pháp lý quân nhân”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”. Đối với chiến sĩ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên, các đơn vị áp dụng phương châm “Nói chậm, nói ngắn, nói rõ nội dung, nói sát đơn vị”, hướng tới mục tiêu “Nghe được, ghi được, hiểu được, nhớ được, vận dụng được”, góp phần giữ vững kỷ luật và sự ổn định của đơn vị.

Đoàn làm việc tại Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 34).

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách, văn bản tại Lữ đoàn Pháo binh 40.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Quân đoàn 34 cùng các đơn vị trực thuộc; đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, gắn công tác PBGDPL với thực hiện Đề án 1371 và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.