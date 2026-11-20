Trung tướng Lê Xuân Thuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 12 và Thiếu tướng Trần Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12 đồng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Xuân Thuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 12 phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân đoàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác chuẩn bị huấn luyện, diễn tập; kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện, thao trường, trường bắn và các mặt bảo đảm được triển khai tương đối toàn diện.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm; công tác kiểm tra, dự báo, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn ở một số đơn vị chưa chặt chẽ; có cán bộ, chiến sĩ còn chủ quan trong chấp hành quy định dẫn đến vụ việc mất an toàn.

Thiếu tướng Trần Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12 phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập. Nội dung thảo luận tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của người chỉ huy các cấp; quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm an toàn trong thực hành diễn tập, cơ động lực lượng, vượt sông; công tác hậu cần, kỹ thuật, quân y, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Thuân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và công tác bảo đảm an toàn; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy, người chỉ huy và mỗi cán bộ, chiến sĩ. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật, quy trình, quy định an toàn; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, đơn giản, chủ quan theo kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trung tướng Lê Xuân Thuân nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong từng khâu, từng giai đoạn huấn luyện, diễn tập; chủ động rà soát, nhận diện, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn, nhất là những nội dung khó, phức tạp, có nguy cơ mất an toàn cao để xây dựng phương án phòng ngừa, xử trí phù hợp. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện bổ sung nâng cao trình độ, năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành và xử trí tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp; kiểm tra chặt chẽ tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị, phương tiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn trước khi đưa vào huấn luyện, diễn tập. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với vụ việc mất an toàn đã xảy ra, Trung tướng Lê Xuân Thuân yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; tập trung khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn. Gắn kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.