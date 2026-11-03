Quân đoàn 12: Các tổ chức đảng chủ động cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn

Thiếu tướng Trần Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hiến, phái viên Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị; đại biểu các cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ trì các cấp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu 6 chuyên đề trọng tâm gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh; Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Hào, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 12 giới thiệu chuyên đề tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở nội dung được quán triệt, Đảng ủy Quân đoàn 12 yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết, kết luận, quy định và những nội dung trọng tâm trong xây dựng chương trình hành động, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ Quân đoàn.

Sau hội nghị, Đảng ủy Quân đoàn 12 đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục tổ chức học tập cho những đối tượng chưa tham gia hội nghị cấp trên; chủ động cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Quân đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.