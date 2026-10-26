Quan điểm triết học Mác - Lênin về phạm trù thực tiễn và vai trò của thực tiễn trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: ThS. Phạm Văn Dũng
Đơn vị: Giảng viên, Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh
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Quan điểm triết học Mác - Lênin về phạm trù thực tiễn và vai trò của thực tiễn trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/quan-diem-triet-hoc-mac-lenin-ve-pham-tru-thuc-tien-va-vai-tro-cua-thuc-tien-trong-cong-tac-dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-hien-nay-471427.html