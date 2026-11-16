Quần đảo Canary ghi nhận số người di cư đến cao nhất trong ngày kể từ năm 2020

Tàu chở người di cư tới đảo Canary, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin EFE ngày 15/11, dẫn thông tin từ Cơ quan Cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha, lực lượng chức năng nước này đã giải cứu tổng cộng 1.488 người trên 14 chiếc thuyền tìm cách vượt Đại Tây Dương đến quần đảo Canary. Đây là số lượng người di cư được giải cứu trong một ngày cao nhất kể từ ngày 7/11/2020, thời điểm 1.461 người được cứu trên vùng biển gần quần đảo này.

Trong số các thuyền được giải cứu ngày 14/11, có 12 chiếc hướng đến đảo El Hierro, một chiếc đến Gran Canaria và chiếc còn lại đến Tenerife. Đáng chú ý, một chiếc thuyền chở 240 người, trong đó có 12 phụ nữ và 36 trẻ em, đã được đưa đến El Hierro. Phần lớn những người trên các thuyền này đến từ Senegal, Gambia và Guinea-Conakry.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh số người di cư từ các quốc gia Tây Phi tìm cách đến quần đảo Canary tăng mạnh kể từ tháng 10 vừa qua. Mặc dù tổng số người di cư đến khu vực này từ đầu năm đến nay vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, làn sóng gia tăng trong tháng trước đã tạo thêm sức ép đối với các cơ sở tiếp nhận và lực lượng ứng phó khẩn cấp tại địa phương. Tình trạng này đặc biệt đáng lo ngại tại những hòn đảo nhỏ, có mật độ dân cư thấp và nguồn lực hạn chế như El Hierro.

Theo kế hoạch, ngày 15/11, Bộ trưởng Chính sách Lãnh thổ Tây Ban Nha Angel Victor Torres sẽ đến thăm đảo El Hierro để trao đổi về tình trạng gia tăng đột biến số người di cư cũng như những khó khăn trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ người mới đến.

Quần đảo Canary nằm trên Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Tây Bắc châu Phi, là một trong những cửa ngõ chính để người di cư từ châu Phi tìm đường vào châu Âu. Tuyến đường vượt Đại Tây Dương từ Tây Phi đến quần đảo này được đánh giá là một trong những hành trình di cư nguy hiểm nhất thế giới. Người di cư thường phải vượt quãng đường dài trên những chiếc thuyền nhỏ, quá tải, trong điều kiện thiếu nước uống, lương thực và các thiết bị an toàn, đồng thời đối mặt với nguy cơ sóng lớn và dòng hải lưu mạnh.

Thực tế, những rủi ro trên tuyến đường này tiếp tục được thể hiện qua các vụ tai nạn hàng hải gần đây. Ngày 6/11, số người thiệt mạng trong vụ đắm thuyền chở người di cư ngoài khơi Senegal đã tăng lên 39 người. Chiếc thuyền này xuất phát từ thị trấn Saint-Louis, hướng tới quần đảo Canary, trước khi gặp nạn ngoài khơi Lompoul. Những người sống sót cho biết thuyền có thể chở ít nhất 150 người.

Số người di cư thường tăng trong những tháng mùa thu, khi điều kiện thời tiết trên tuyến đường biển từ Tây Phi đến quần đảo Canary tương đối thuận lợi hơn cho việc di chuyển. Tuy nhiên, hành trình kéo dài trên biển vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với tính mạng người di cư.

Theo số liệu của chính phủ Tây Ban Nha, trong giai đoạn từ tháng 1 đến ngày 31/10, số người di cư đến quần đảo Canary giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong thời gian này, có 59 chiếc thuyền không thể đến đích, trong khi 168 người được xác định đã thiệt mạng hoặc mất tích trên hành trình.