Quân dân Hà Tĩnh sẵn sàng vào 'trận đánh' lớn

Tham quan sở chỉ huy diễn tập tỉnh Hà Tĩnh sáng 26-10, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, chu đáo; các hạng mục công trình vừa bảo đảm mỹ quan, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật. Từ đường dẫn vào sở chỉ huy đến hệ thống công sự, trận địa đều được bố trí phù hợp với địa hình, ngụy trang kín đáo. Đáng chú ý, phía trên các giao thông hào, những giàn bầu, bí, dưa leo, chanh leo... vừa phục vụ ngụy trang, vừa bổ sung thực phẩm cho bộ đội. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng thể hiện sự sáng tạo, tinh thần tiết kiệm và khả năng vận dụng linh hoạt điều kiện thực tế trong chuẩn bị diễn tập.

Các đại biểu tham quan khu vực sở chỉ huy diễn tập tỉnh Hà Tĩnh.

Tại các thao trường, khu căn cứ và vị trí diễn tập, không khí huấn luyện, luyện tập, kiểm tra các mặt công tác diễn ra khẩn trương. Từng bộ phận, từng lực lượng tập trung rà soát các khâu chuẩn bị, củng cố quyết tâm, sẵn sàng bước vào thực hành diễn tập theo kế hoạch.

Có mặt tại trận địa súng máy phòng không 12,7mm ở xã Yên Hòa, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Mặc dù lần đầu tham gia diễn tập quy mô lớn, song dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ ban CHQS xã, lực lượng dân quân đã từng bước làm chủ vũ khí trang bị, nắm chắc yếu lĩnh, động tác, nâng cao khả năng phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thiếu tá Hồ Sĩ Dũng, Trợ lý Ban CHQS xã Yên Hòa, đến nay, các xạ thủ đã được huấn luyện thuần thục, phối hợp nhịp nhàng trong khẩu đội, tự tin, sẵn sàng bước vào diễn tập, quyết tâm đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn.

Dân quân xã Yên Hòa luyện tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.

Tại khu vực diễn tập xã Yên Hòa, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị phối thuộc của Quân khu 4 đang tích cực hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước vào “trận đánh” lớn. Từ công sự ĐKZ, trận địa pháo phòng không 37mm, cối 82mm đến vị trí của các phân đội súng máy phòng không 12,7mm, súng STV-380, AK đều được kiểm tra, củng cố. Vũ khí trang bị, phương tiện của các lực lượng, trong đó có các kíp xe tăng, xe cầu TMM, được rà soát kỹ, bảo đảm đồng bộ, sẵn sàng thực hành diễn tập.

Trung úy Nguyễn Trường Quý, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 15, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, khẳng định: “Đơn vị đã tổ chức huấn luyện thuần thục các phương án; 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Các kíp xe tăng PT-76 luyện tập đánh địch đổ bộ đường biển.

Để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực của Quân khu 4, gồm: Sư đoàn 968, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 và Lữ đoàn Công binh 414, tổ chức cơ động lực lượng, tập kết phương tiện, hợp luyện theo đúng ý định chiến thuật. Quá trình hợp luyện giúp các lực lượng thống nhất hành động, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, xử trí tình huống trong thực hành diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tham gia luyện tập thực binh.

Đại tá Hoàng Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, từ kiện toàn lực lượng, xây dựng hệ thống kế hoạch đến tổ chức thực hiện từng nội dung. Sau hơn 4 tháng tích cực chuẩn bị, đến nay, các mặt công tác đã hoàn tất, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng tiến độ. Qua kiểm tra, công tác chuẩn bị được Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá cao. Đây là cơ sở để Hà Tĩnh tổ chức thành công cuộc diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh.

Đại tá Hoàng Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ luyện tập.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, quân và dân Hà Tĩnh sẵn sàng bước vào cuộc diễn tập với quyết tâm cao. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.