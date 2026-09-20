Quân dân Gia Lai chung sức dựng lại mái ấm cho đồng bào vùng thiên tai

Niềm vui của đồng bào buôn Jứ

Những ngày qua, chị Nay H’Tuyết ở buôn Jứ, xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tất bật hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai và đoàn viên, thanh niên địa phương tháo dỡ nhà, sắp xếp đồ đạc lên xe ô tô để di dời đến khu tái định cư buôn Tơ Khế (xã Ia Tul). Được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng khu tái định cư mới có đầy đủ cơ sở hạ tầng và được LLVT, Đoàn thanh niên hỗ trợ di dời, chị Nay H’Tuyết rất vui mừng. Chị trải lòng: “Buôn Jứ năm nào cũng bị lũ lụt, chúng tôi không chỉ sống nơm nớp trong lo sợ mà còn không làm kinh tế được, đời sống rất khó khăn, cả buôn chỉ có 207 hộ gia đình mà có đến 58 hộ nghèo. Giờ được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, LLVT quan tâm xây dựng khu tái định cư mới tại buôn Tơ Khế, bà con rất mừng, ai cũng hy vọng cuộc sống tới đây sẽ đổi thay tốt đẹp hơn, an toàn hơn, no đủ hơn”.

Ông Nay Hao ở buôn Jứ là người chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt gây ra. Trong đó, năm 2009, gia đình ông bị lũ cuốn trôi mất 10 con bò; trận lụt lịch sử năm 2025 làm hư hỏng hàng chục tấn lúa và bắp, cùng nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Nhiều lần bị trắng tay do lũ lụt, hơn ai hết, ông Nay Hao hiểu rất rõ giá trị và ý nghĩa to lớn của cuộc di dời, xây dựng khu tái định cư mới. “Về khu tái định cư mới không còn phải thấp thỏm lo sợ cảnh lũ lụt nữa. Đặc biệt, khu tái định cư mới đã có sẵn mặt bằng; đường giao thông, điện, nước đầy đủ, lại được bộ đội và các lực lượng hỗ trợ dựng lại nhà khang trang, kiên cố. Mình rất vui và biết ơn Đảng, Nhà nước, biết ơn bộ đội rất nhiều”, ông Nay Hao phấn khởi nói.

LLVT tỉnh Gia Lai giúp nhân dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) di dời nhà đến khu tái định cư mới.

Khu tái định cư buôn Tơ Khế là một trong 7 dự án di dời khẩn cấp về thiên tai được triển khai tại phía Tây tỉnh Gia Lai (6 dự án tập trung và 1 phương án xen ghép) theo Phương án số 02/PA-UBND ngày 25-2-2026 của UBND tỉnh Gia Lai. Khu tái định cư buôn Tơ Khế có diện tích rộng gần 22ha và được quy hoạch, bố trí cho 207 hộ dân từ buôn Jứ đến định cư, sinh sống, với tổng kinh phí đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Đồng chí Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, khu tái định cư buôn Tơ Khế được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, nước sinh hoạt. Ngoài ra, dự án còn có trường mầm non 4 phòng học và nhà văn hóa theo kiến trúc nhà sàn truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Sau khi xã Ia Tul khởi công dự án và phát động “Chiến dịch Quang Trung” 100 ngày đêm xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân tại khu tái định cư buôn Tơ Khế thì nơi đây như một ngày hội. Cả hệ thống chính trị của xã Ia Tul, LLVT tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc trong vùng đã đoàn kết, chung sức dựng lại nhà ở cho nhân dân, với quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Nhiệm vụ nhân văn

Từ giữa tháng 7-2026, sau khi các xã Ia Tul, Ia Hiao, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) khởi công xây dựng các khu tái định cư mới và phát động “Chiến dịch Quang Trung” 100 ngày đêm xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai, các đơn vị LLVT tỉnh Gia Lai đã có mặt để hỗ trợ chính quyền và nhân dân. Tại khu tái định cư của xã Ia Hiao, Đại đội 1, Trung đoàn 991 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện giúp địa phương hơn 800 ngày công hỗ trợ vận chuyển vật liệu, đào móng nhà và xây dựng 9 căn nhà, đúc hơn 700 trụ tường rào, trồng hơn 100 cây bóng mát.

Đại úy Vũ Tú Anh, Chính trị viên Đại đội 1 cho hay, để giúp nhân dân, đơn vị đã vận dụng sáng tạo chương trình hành quân dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận. Tuy nhiên, do quỹ thời gian không nhiều nên đơn vị chỉ chọn những phần việc quan trọng và cần nhiều nhân lực để tiến hành; đồng thời ưu tiên hỗ trợ những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình neo đơn, hộ nghèo. Những ngày trên công trường tái định cư mới của xã Ia Hiao, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 đã vượt nắng, thắng mưa với tinh thần “Đâu cần bộ đội có, đâu khó có bộ đội”, góp sức cùng chính quyền và nhân dân đẩy nhanh tiến độ các công trình. Hình ảnh bộ đội không quản vất vả, tranh thủ cả giờ nghỉ buổi trưa, buổi tối để tưới nước bảo dưỡng, tăng độ vững chắc cho từng công trình của nhân dân đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng đồng bào các dân tộc nơi đây.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 (Trung đoàn 991) hỗ trợ nhân dân xã Ia Hiao đào móng xây dựng khu tái định cư.

Ngay sau thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, gần 220 cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai đã hành quân đến xã Ia Tul để hỗ trợ nhân dân di dời, xây dựng khu tái định cư buôn Tơ Khế. Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, trong 207 hộ di dời, tái định cư, có 55 hộ được xây nhà mới và 152 hộ di dời nhà cũ. Để giúp nhân dân hiệu quả, lực lượng của Bộ CHQS tỉnh được chia làm 2 nhóm. Một nhóm tiến hành tháo dỡ, sắp xếp, vận chuyển và sửa chữa lại những căn nhà bị hư hỏng; nhóm còn lại hỗ trợ đào móng, dựng nhà, làm công trình phụ, hàng rào tại khu tái định cư theo phương châm làm đến đâu hoàn thiện đến đó.

“Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ bám sát địa bàn từ tháng 9 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, 100% người dân có nhà ở, ổn định cuộc sống mới rút quân. Bộ CHQS tỉnh xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhân văn và giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bằng tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, thần tốc nhất, hiệu quả nhất. Qua đó, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương kiến tạo một không gian sống an toàn, bền vững, xây dựng khu tái định cư trở thành điểm dân cư kiểu mẫu, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên chính quê hương mình”, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn chia sẻ.