Di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh - Từ đường họ Lê Đình ở thôn Tân Thành, xã Xuân Hòa.

Từ truyền thống gia tộc khai quốc công thần

Trong lịch sử vương triều Lê sơ, Thái phó Tư quốc công Lê Khả Lãng được biết đến là một trong những bậc khai quốc công thần kiệt xuất. Ông đã có 10 năm trường kỳ kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1418-1428) và 14 năm tận tụy phụng sự hai triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông. Trong giai đoạn từ năm 1428 đến năm 1442, với uy tín và tài năng quân sự, Lê Khả Lãng được triều đình tin tưởng giao phó nhiều trọng trách trấn giữ các địa bàn xung yếu ở Đông đạo và Tây đạo - những khu vực trọng điểm nhưng cũng nhiều biến động bậc nhất của đất nước thời bấy giờ. Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, ông được vương triều phong thưởng và tôn vinh xứng đáng.

Sinh ra trong buổi đầu thời Lê sơ, giai đoạn mà triều đình đặc biệt đề cao vai trò của các bậc công thần khai quốc cùng hậu duệ của dòng họ, Lê Đình Ngang (còn gọi là Lê Ngang hay Lê Khả Ngang) - một trong năm người con trai của Thái phó Lê Khả Lãng - sớm được thụ hưởng nền giáo dục toàn diện cả về võ nghệ lẫn lễ nghi phép tắc. Theo ghi chép trong gia phả dòng họ Lê Đình (hiện lưu giữ tại từ đường dòng họ ở thôn Tân Thành, xã Xuân Hòa), từ thuở thiếu thời, ông đã theo cha phụng sự triều đình, nổi tiếng là người cương trực, trọng nghĩa khí và chuyên tâm rèn luyện binh pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh gian khổ, ông cùng người em trai là Lê Liệt đã theo thân phụ lên vùng đất Lam Sơn, sát cánh cùng Bình định vương Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Những đóng góp trực tiếp của ông trong buổi đầu tụ nghĩa đã góp phần làm nên thắng lợi chung của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đặt nền móng cho sự ra đời của vương triều Hậu Lê.

Bước vào thời bình, theo điển chế dưới triều vua Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông, con trưởng của các bậc khai quốc công thần được quyền kế tập tước hiệu và bổ dụng vào các chức vụ tương xứng với phẩm hàm của cha. Chiếu theo quy định này, Lê Đình Ngang chính thức thế tập tước phong của Thái phó Lê Khả Lãng, gia nhập hàng ngũ quan viên kế tập thuộc phủ Trung quân Lam Sơn vệ. Nhiều tài liệu lịch sử ghi nhận ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như Chánh quản, Vệ úy và quan Nội hầu - những vị trí then chốt cho thấy sự tin cậy của triều đình đối với thế hệ kế cận của các công thần.

Đặc biệt, hệ thống sắc phong qua các triều đại Lê - Nguyễn còn lưu giữ đã minh chứng rõ nét vai trò võ quan trấn thủ của ông. Ông trực tiếp đảm đương trọng trách bảo vệ vùng biên viễn và giữ gìn an ninh tuyệt đối cho khu vực Lam Kinh - vùng đất trọng yếu của vương triều Lê sơ. Nhận định về vị thế này, Luật gia Lê Đình Ty, trong bài viết “Tìm hiểu nhân vật Lê Đình Ngang (Lê Ngang) - trưởng tử của Thái phó Tư quốc công Lê Khả Lãng”, khẳng định ông chính là người kế tục xuất sắc di sản quân sự của thân phụ, góp phần duy trì lực lượng vũ trang địa phương và hỗ trợ đắc lực cho triều đình trong việc ổn định trật tự xã hội vùng Bắc Trung bộ thời kỳ hậu chiến.

Đến trọng trách giữ yên bờ cõi, bảo hộ dân cư

Trên cương vị trưởng tử, sau khi thân phụ qua đời, Quận công Lê Đình Ngang gánh vác trọng trách kế thừa gia phong, duy trì thanh thế và quản lý toàn bộ điền sản, lộc điền cũng như lực lượng quân hộ của đại gia tộc Lê Đình. Thời Lê sơ, con cháu công thần được giao quyền quản lý ruộng đất thế nghiệp, trông coi dân đinh, quân hộ thuộc điền trang để bảo đảm nguồn sưu thuế và quân dịch cung ứng cho quốc gia. Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn cơ nghiệp dòng họ, ông đã biến những đặc quyền ấy thành động lực để kiến thiết quê hương.

Theo ghi chép từ sách Địa chí Thanh Hóa cùng các tư liệu của dòng họ, Quận công Lê Đình Ngang có công lao to lớn trong việc tổ chức hệ thống phòng thủ làng xã, củng cố bộ máy chính quyền cơ sở và trấn yên vùng biên thùy. Ông trực tiếp phối hợp cùng quân triều đình dẹp yên các nhóm nổi loạn tàn dư sau chiến tranh, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Song song với việc quân, ông đặc biệt chú trọng chính sách khuyến nông, chiêu dân khai hoang lập ấp, mở mang diện tích canh tác và ổn định đời sống kinh tế cho cư dân bản địa.

Những cống hiến toàn diện trên cả hai phương diện “giữ yên bờ cõi” và “bảo hộ dân cư” của ông đã khắc sâu vào tâm thức của các thế hệ người dân địa phương. Tại Từ đường dòng họ Lê Đình (thôn Tân Thành, xã Xuân Hòa) và Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn lưu giữ nhiều đạo sắc phong ghi nhận công trạng của ông với những mỹ tự cao quý như: “Bình Ngô khai quốc công thần”, “Trung đẳng thần”, bậc tiền nhân có công “Hộ quốc an dân”, “Phù trợ bản thổ”.

Đánh giá tổng quan về tầm vóc của tiền nhân, Luật gia Lê Đình Ty nhấn mạnh: Cụ Lê Đình Ngang là một “nhân vật bản lề”, giữ vai trò chuyển tiếp thế lực và đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành, phát triển của các phân chi dòng họ Lê Đình. Với tư cách là người kế tập tước vị chuẩn mực theo phép nước nhà Lê, cụ thực sự là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ thứ hai của các công thần vùng đất Lam Sơn - những người không ngủ quên trên chiến thắng của cha ông mà tiếp tục dấn thân cống hiến cho sự hưng thịnh của đất nước.

Mạch nguồn truyền thống trao truyền cho hậu thế

Nếu Quận công Lê Đình Ngang là người đặt nền móng về mặt quân sự, văn hóa và xã hội cho vùng đất Công Thành xưa (nay là thôn Tân Thành, xã Xuân Hòa), thì các thế hệ con cháu của ông đã tiếp nối mạch nguồn ấy, đời nối đời lập nhiều công trạng cho các vương triều phong kiến Việt Nam. Trong số 5 người con trai của ông, những người như Lê Nhân Kế, Lê Nhân Lễ, Lê Cẩm (Miên)... đều đỗ đạt, ra làm quan và giữ nhiều trọng trách trong triều. Truyền thống khoa bảng và võ nghiệp của dòng họ tiếp tục tỏa sáng ở các đời sau với người cháu nội là Lê Nhân Phú - đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Mão, và người chắt là Lê Nhân Ức - giữ chức Đặc tiến phụ quốc, Đô đốc Thượng tướng quân.

Nhân dân thôn Đông Phương Hồng, xã Xuân Hòa tổ chức nghi thức tế lễ truyền thống tưởng nhớ ngày mất của Thái phó Tư quốc công Lê Khả Lãng - thân phụ Quận công Lê Đình Ngang.

Trong thăm thẳm của dòng thời gian, gia tộc Lê Khả không chỉ được chính sử ghi chép, mà còn được người đời truyền tụng, xung quanh phủ nhiều câu chuyện hư - thực khó phân định. Song điều chúng ta khẳng định được đó là mỗi người trong dòng tộc Lê Khả đều có những đóng góp trong việc chuyển tiếp thế lực, duy trì quyền lợi và đặc biệt là thể hiện vai trò bền vững của các công thần và hậu duệ của họ trong tiến trình hình thành bản sắc làng xã xứ Thanh.

Trao đổi với phóng viên về công tác bảo tồn di sản của dòng họ tại địa phương, ông Thái Xuân Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Hòa cho biết: Trong tổng số 12 di tích lịch sử - văn hóa đã được công nhận trên địa bàn xã, Từ đường họ Lê Đình tại thôn Tân Thành luôn được chính quyền và con cháu dòng họ quan tâm trùng tu, tôn tạo khang trang. Ngày nay, công trình này không chỉ là không gian tâm linh thiêng liêng để tri ân công đức tổ tiên của một dòng họ lớn, mà còn trở thành “địa chỉ đỏ” giàu ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống hiếu học, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào quê hương cho các thế hệ người dân xứ Thanh hôm nay và mai sau.

(Bài viết sử dụng tư liệu sách Di tích họ Lê trên đất Thanh Hóa, NXB Thanh Hóa, 2013; Tài liệu hội thảo khoa học Thái úy, Tư quốc công Lê Khả Lãng và vùng đất Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa...).