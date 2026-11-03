Quán cơm bán bữa ăn 640.000 đồng ở Quảng Ngãi bị phạt 8,2 triệu đồng

Chiều 3/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Thế Tân, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán cơm Bà Chín, nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

"Qua kiểm tra, chúng tôi xác định quán cơm Bà Chín có hai hành vi vi phạm là niêm yết giá không rõ ràng và bán hàng hóa cao hơn giá niêm yết. Với hai hành vi này, chủ quán bị xử phạt hành chính tổng cộng hơn 8,2 triệu đồng", ông Tân thông tin.

Ngoài ra, chủ cơ sở phải khắc phục vi phạm trong việc niêm yết giá và hoàn trả cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn mức giá công khai.

"Chúng tôi cũng sẽ rà soát toàn bộ hoạt động của quán cơm, trong đó có các vấn đề về kinh doanh, xây dựng và các vấn đề khác", ông Tân nói thêm.

Vụ bữa ăn 640.000 đồng tại quán cơm Bà Chín thu hút sự chú ý sau phản ánh của một tài xế.

Cũng trong ngày 3/11, quán cơm Bà Chín đăng tải lời xin lỗi khách hàng và người dân Quảng Ngãi, cho biết lấy làm tiếc vì những thông tin liên quan đến vụ việc đã gây phiền lòng. Cơ sở mong nhận được sự thông cảm và có thêm cơ hội cải thiện chất lượng phục vụ, hoạt động kinh doanh.

Trước đó, ngày 29/10, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, thông tin địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh phản ánh về việc quán cơm Bà Chín bán bữa ăn cho 4 người với giá 640.000 đồng.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cơ sở có một số vi phạm. Trong đó, món canh cải có giá bán cao hơn mức niêm yết 10.000 đồng, trong khi món gà luộc không được công khai trong bảng giá.