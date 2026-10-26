Quân chủng Phòng không -Không quân tổ chức Hội thao bay buồng tập lái Su-30 năm 2026

Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, Trưởng Ban tổ chức Hội thao phát biểu khai mạc. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, Phó trưởng ban Tổ chức Hội thao; dự Khai mạc Hội thao còn có đại biểu thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; lãnh đạo, chỉ huy các sư đoàn và phi công Su-30 đến từ các đơn vị tham gia Hội thao.

Tại Hội thao, các phi công thực hiện 2 nội dung lý thuyết và thực hành. Nội dung lý thuyết gồm: Tính năng kỹ thuật, công dụng của các tổ hợp trang bị đồng bộ của buồng tập lái Su-30; ứng dụng chiến đấu các loại phương tiện sát thương hàng không; các biện pháp bảo đảm an toàn và quy định về quản lý, khai thác buồng tập lái.

Ở nội dung thực hành, mỗi phi công thực hành hai lần chuyến với nội dung đánh chặn mục tiêu trên không bán cầu trước và bán cầu sau (bán cầu trước sử dụng tên lửa vô tuyến; bán cầu sau sử dụng tên lửa nhiệt ) kết hợp xuyên mây hạ cánh và bay không vực động tác phức tạp kết hợp về công kích mục tiêu mặt đất cơ động phức tạp hoặc giản đơn (1 lần sử dụng bom, 1 lần sử dụng rốc-két) và xử lý các tình huống bất trắc.

Nội dung thi thực hành bay buồng tập Su-30

Phát biểu tại Khai mạc Hội thao, Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn khẳng định, với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng bay trên buồng tập lái Su-30 theo 4 nhiệm vụ, 3 chương trình trong Giáo trình huấn luyện đã được ban hành, đặc biệt từ ứng dụng bay trên buồng tập để làm cơ sở huấn luyện những khoa mục, bài bay trên máy bay tiêm kích đa năng Su-30. Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao hiểu biết cho phi công về buồng tập lái Su-30MK2 (cấu tạo, tính năng kỹ chiến thuật, phương pháp sử dụng, công tác bảo đảm an toàn…), giúp phi công khai thác có hiệu quả buồng tập lái trong quá trình huấn luyện. Nâng cao chất lượng bay buồng tập, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh, tâm lý… của phi công, đặc biệt là đội ngũ phi công trẻ; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành bay. Hội thao cũng là cơ sở đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện - bảo đảm an toàn bay nói chung và công tác huấn luyện bay trên buồng tập của các đơn vị nói riêng ngày càng được chính quy, chặt chẽ, thống nhất giữa bay buồng tập vận dụng vào hoạt động bay thực tế hàng ngày của các đơn vị Su-30 sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay đối với các đơn vị không quân trong Quân chủng PK-KQ.

Các giáo viên, thành viên Ban giám khảo của Hội thao kiểm tra kết quả phần thi thực hành của các thí sinh!

Ngay sau Khai mạc, các phi công đã bước vào phần thi lý thuyết và thực hành dưới sự kiểm tra, giám sát, điều hành chặt chẽ của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thao.

Lực lượng dẫn đường thực hiện nhiệm vụ tại Hội thao.