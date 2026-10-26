Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hội thao bay buồng tập lái Su-30
Sáng 26-10, tại Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) khai mạc hội thao bay buồng tập lái Su-30 năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn, Phó tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, Trưởng ban tổ chức hội thao, chủ trì khai mạc.
Hội thao gồm hai nội dung lý thuyết và thực hành, tập trung vào kiểm tra kiến thức của phi công về tính năng kỹ thuật, khai thác, sử dụng buồng tập lái; kỹ năng đánh chặn mục tiêu trên không, công kích mục tiêu mặt đất, xuyên mây hạ cánh và xử lý tình huống bất trắc.
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn nhấn mạnh, hội thao nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện trên buồng tập lái Su-30MK2, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh, tâm lý cho phi công, nhất là phi công trẻ; đồng thời vận dụng kết quả huấn luyện trên buồng tập vào thực hành bay, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm an toàn bay.
Ngay sau khai mạc, các phi công bước vào thi lý thuyết và thực hành dưới sự điều hành, giám sát chặt chẽ của Ban tổ chức và Ban giám khảo.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-chung-phong-khong-khong-quan-to-chuc-hoi-thao-bay-buong-tap-lai-su-30-1062072