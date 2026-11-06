Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra phân cấp kỹ thuật phi công tại Trung đoàn 940

Trong chương trình kiểm tra, đội ngũ phi công được đánh giá trên các nội dung: Điều lệ Bay, Điều lệ An toàn bay, giáo trình huấn luyện chiến đấu, khí tượng hàng không, thông tin bảo đảm bay, kỹ thuật hàng không, lý thuyết dẫn đường, huấn luyện dù và tìm kiếm cứu nạn, kết quả rèn luyện thể lực và nhận thức chính trị. Đây là những nội dung gắn trực tiếp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi phi công không chỉ nắm chắc kiến thức chuyên môn mà còn phải có sức khỏe tốt, bản lĩnh vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình kiểm tra được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm đánh giá thực chất năng lực của từng cá nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu bế mạc kiểm tra.

Để hoàn thành tốt đợt kiểm tra, Trung đoàn 940 đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức ôn luyện, củng cố kiến thức và duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, rèn luyện. Cùng với đó, đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật, xây dựng tinh thần tự giác và trách nhiệm của từng phi công trong học tập, rèn luyện. Qua đó, giúp đội ngũ phi công củng cố kiến thức, nâng cao thể lực, sẵn sàng tham gia kiểm tra với quyết tâm cao, đáp ứng yêu cầu, nội dung của đợt kiểm tra.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn yêu cầu Trung đoàn 940 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng bồi dưỡng trình độ chuyên môn, năng lực thực hành của đội ngũ phi công. Cùng với việc duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, đơn vị cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát; thực hiện đúng các quy định, quy trình chuyên môn, phát huy trách nhiệm của cán bộ, phi công trong từng nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm an toàn bay.

Kiểm tra thể thao hàng không các phi công.

Thông qua kiểm tra phân cấp kỹ thuật phi công năm 2026, Trung đoàn 940 tiếp tục rà soát toàn diện chất lượng đội ngũ phi công, làm cơ sở xác định các nội dung cần củng cố, bồi dưỡng trong thời gian tới.