Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc diễn tập chiến thuật bắn đạn thật

Cuộc diễn tập nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng không trong Quân chủng. Qua đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền phát biểu chỉ đạo. Ảnh: www.phongkhongkhongquan.vn

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh: Diễn tập là dịp kiểm tra, đánh giá khả năng chỉ huy, điều hành tác chiến của các đơn vị phòng không trong điều kiện chiến tranh hiện đại; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo điều hành các lực lượng thực hiện đúng kế hoạch; đánh giá kết quả khách quan, trung thực, công bằng, phản ánh đúng thực chất trình độ, chất lượng huấn luyện của các đơn vị. Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, xây dựng quyết tâm cho bộ đội; duy trì nghiêm chính quy, kỷ luật, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Các kíp chiến đấu chấp hành nghiêm quy chế, quy định; phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.