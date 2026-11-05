Quần chúng Nhân dân tham gia tố giác tội phạm

Công an phường Đông Sơn chủ động rà soát, trích xuất dữ liệu camera để điều tra vụ việc từ nguồn tin người dân cung cấp.

Khoảng 10 giờ ngày 28/8/2026, từ thông tin của quần chúng Nhân dân cung cấp liên quan đến đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, Công an xã Tiên Trang đã tiến hành xác minh, làm việc và test nhanh chất ma túy đối với Trần Văn Biển, sinh năm 1993 ở thôn Điền Thanh, xã Tiên Trang. Kết quả, Biển dương tính với chất ma túy loại MET (ma túy đá). Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1997; Ngô Văn Háu, sinh năm 1993; Phạm Văn Nhân, sinh năm 2006 và Phạm Văn Bé, sinh năm 2005 đều ở xã Tiên Trang có liên quan đến hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 5/9/2026, Công an xã Cổ Lũng tiếp nhận tin báo của chị T.T.L. về việc bị kẻ gian đột nhập vào khu homestay trên địa bàn, lấy cắp 1 máy tính xách tay cùng một số tài sản, vật dụng khác. Ngay sau khi nhận được tin báo, với quyết tâm nhanh chóng làm rõ đối tượng, tìm lại tài sản trả cho bị hại, Công an xã Cổ Lũng đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ. Đến 15 giờ cùng ngày, công an xã đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp là Ngân Văn Hữu, sinh năm 2005 trú tại thôn Bó Nủa trong xã, đồng thời thu hồi tài sản trộm cắp.

Để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, hằng năm lực lượng công an trong tỉnh đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác vận động quần chúng Nhân dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở. Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì từ gia đình đến thôn, xóm bằng hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, đảm bảo cho công tác phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động gần 1.000 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT. Tiêu biểu như: Mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm”; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc”; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”... Thông qua đó, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT mỗi năm. Các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Quần chúng Nhân dân là lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ tin báo tố giác tội phạm của người dân đã giúp lực lượng công an phá nhiều vụ án, đảm bảo ANTT. Điều đó được thể hiện rõ trong các con số thống kê, năm sau có kết quả cao hơn năm trước. Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của quần chúng Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân tích cực, chủ động tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng tiêu biểu trong đấu tranh, tố giác tội phạm, được Giám đốc Công an tỉnh và các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng”.