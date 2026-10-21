Quân chủng Hải quân tổ chức hội thi đánh giá hậu cần

Đoàn chấm thi tại Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân do Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân làm trưởng đoàn. Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung bảo đảm quân nhu cho tàu xuất phát nhanh, xử lý tình huống cứu người rơi xuống nước, cấp cứu thương binh, công tác bếp ăn và tăng gia sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nội dung đảm bảo thực phẩm cho tàu xuất phát nhanh

Ban giám khảo chấm thi vườn rau tăng gia

Qua kiểm tra, đoàn chấm thi đánh giá, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tập trung củng cố văn kiện, sổ sách, cơ sở vật chất; công tác tăng gia sản xuất, quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội được thực hiện nền nếp; công tác bảo đảm xăng dầu, phòng chống cháy nổ được duy trì, phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

* Chiều 21-10, sau 3 ngày tranh tài (từ 19 đến ngày 21-10), 10 tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hoàn thành các nội dung Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực III. Các nội dung gồm toàn tàu; hàng hải, thông tin, radar; cơ khí boong, vũ khí, cơ điện; quân sự chung và chính trị, pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện thao tác nâng hạ xuồng bảo đảm nhanh, chính xác và an toàn

Đặc thù hoạt động dài ngày trên biển đòi hỏi mỗi con tàu duy trì tốt tình trạng máy móc, trang bị, đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa quản lý, bảo quản kỹ thuật và trình độ khai thác của bộ đội. Các phần thi gắn kiểm tra chất lượng tàu với đánh giá năng lực tổ chức, điều hành và thực hành nhiệm vụ; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ thao tác chính xác, thuần thục, hiệp đồng chặt chẽ.

Tác nghiệp trên hải đồ khi tàu đi biển