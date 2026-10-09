Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thi 4 chuyên ngành hậu cần năm 2026

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu khai mạc. (Ảnh: HOÀNG HIỀN)

Tham gia hội thi có cơ quan hậu cần-kỹ thuật các vùng hải quân, Học viện Hải quân, Trường cao đẳng Kỹ thuật hải quân, các đơn vị cấp trung, lữ đoàn và tương đương.

Các đại biểu tham dự khai mạc. (Ảnh: HOÀNG HIỀN)

Nội dung thi gồm: hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên; hệ thống sổ sách, đăng ký thống kê, báo cáo, kết quả huấn luyện và triển khai thực hiện công tác chuyên môn của 4 chuyên ngành: Quân nhu, Quân y, Xăng dầu, Doanh trại.

Đặc biệt, nội dung thi tập trung đánh giá khả năng thực hành của bộ đội. Đối với các đơn vị bờ, Học viện Hải quân, Trường cao đẳng Kỹ thuật hải quân, cơ quan các vùng hải quân: thực hành đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp 1, mắc tăng võng trong điều kiện dã ngoại; 5 kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến; lắp dựng nhà bạt cấp tiểu đội; phương án phòng cháy, chữa cháy xăng dầu.

Đối với các đơn vị tàu: thực hành bảo đảm quân nhu cho 1 tàu xuất phát nhanh; kỹ thuật cấp cứu và cứu vớt người rơi xuống nước, vận chuyển thương bệnh binh từ tàu sang tàu (đối với tàu mặt nước neo đậu tại bến), vận chuyển thương bệnh binh trong khoang lên mặt boong (đối với tàu ngầm tại bến); lắp dựng nhà bạt cấp tiểu đội; phương án phòng cháy, chữa cháy xăng dầu.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 354 (Lữ đoàn 170) thực hành tiếp nhận các loại thực phẩm khô chuẩn bị cho tàu xuất phát nhanh.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 312 (Lữ đoàn 170) thực hành cứu vớt người rơi xuống nước.

Trong thời gian từ ngày 9-27/10, Ban Giám khảo tổ chức chấm điểm trực tiếp tại các đơn vị, tổng hợp và báo cáo kết quả với Ban tổ chức. Kết quả hội thi được thông báo bằng văn bản và trong Hội nghị tổng kết công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2026 của Quân chủng.

Phát biểu khai mạc, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân nhấn mạnh, hội thi là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá các chuyên ngành hậu cần năm 2026, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần trong thời gian tới.

Đồng thời, qua hội thi phát hiện những mô hình hậu cần tiêu biểu, góp phần xây dựng ngành Hậu cần và Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân yêu cầu Ban tổ chức, Ban Giám khảo bám sát kế hoạch, quy chế, tổ chức hội thi chặt chẽ, bảo đảm chấm thi khách quan, công tâm, đánh giá chính xác, thực chất, cụ thể và làm tốt công tác tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, giúp các đơn vị có biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung, tham gia thi đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt.

Ngay sau Lễ khai mạc, Ban Giám khảo tổ chức chấm thi tại Lữ đoàn 170.