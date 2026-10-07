Quân chủng Hải quân kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” tại Cam Ranh

Từ ngày 5 đến 7-10, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng - Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2026 tại Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 189 và Trung đoàn 196.

Qua kiểm tra cho thấy, năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 189, Trung đoàn 196 đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ; chấp hành nghiêm và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên. Các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Kiểm tra thao tác thực hành tiêu tẩy chất độc khi địch sử dụng vũ khí huỷ diệt hàng loạt tại Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Nổi bật, Vùng 4 Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Trường Sa và vùng biển được phân công; bảo đảm an ninh, an toàn Căn cứ Cam Ranh; tổ chức tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Các đơn vị duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; chủ động nắm, quản lý, kiểm soát tình hình, không để bị động, bất ngờ; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn.

Kiểm tra thể lực tại Trung đoàn 196.

Công tác huấn luyện được triển khai đúng nội dung, chương trình, kế hoạch, sát yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn được chú trọng.

Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; đồng thời chủ động xây dựng, triển khai nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2027, đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.