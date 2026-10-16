Quân chủng Hải quân kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện 'Mẫu mực, tiêu biểu' năm 2026 tại Vùng 3 Hải quân

Đoàn kiểm tra điều lệnh đội ngũ tại Lữ đoàn 680. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; duy trì nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật theo các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân (thứ 4 từ ngoài vào) kiểm tra phòng truyền thống của Lữ đoàn 172. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Quá trình kiểm tra, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách công tác; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua báo cáo của đơn vị và kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trong đó, chú trọng đánh giá chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; việc cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” thành chương trình, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc ghi nhận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Vùng 3 Hải quân; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì trong quản lý, điều hành đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân phát biểu ý kiến kết luận tại hội nghị. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc nhấn mạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tập trung xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên nắm, dự báo, quản lý, định hướng và giải quyết tốt tư tưởng bộ đội; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn hoàn thành cho từng tập thể, cá nhân.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu Vùng 3 Hải quân nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, xác định rõ nội dung, biện pháp, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.