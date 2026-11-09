Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi cán bộ chỉ huy, chính ủy cấp trung, lữ đoàn lần thứ 5

Quang cảnh hội thi. (Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN)

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự...

Hội thi lần này tập trung vào ba nội dung trọng tâm: Công tác tham mưu; công tác đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật. Nội dung, hình thức thi được đổi mới theo hướng toàn diện, thiết thực, sát chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng.

Bên cạnh thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm, tự luận, các thí sinh còn thực hành xây dựng, chuẩn bị nội dung hội nghị Đảng ủy, báo cáo quyết tâm (kế hoạch) chiến đấu với Đảng ủy. Đáng chú ý, hội thi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, điều hành và chấm thi, góp phần bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân phát biểu khai mạc. (Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN)

Phát biểu chỉ đạo, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh: Các trung đoàn, lữ đoàn, trung tâm huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật là những đơn vị nòng cốt, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ chủ trì các đơn vị giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về mọi mặt hoạt động của đơn vị. Vì vậy, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tư duy quân sự, bản lĩnh chính trị và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ trì có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Theo Ban Tổ chức, có 78 thí sinh tham gia hội thi. (Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN)

Để hội thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và bộ phận thư ký phát huy cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, điều hành hội thi đúng kế hoạch, quy chế; tổ chức chấm thi nghiêm túc, công tâm, khách quan; bảo đảm hội thi diễn ra chính quy, đoàn kết, kỷ luật và an toàn tuyệt đối.

Đối với các thí sinh, đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu phát huy tư duy khoa học, khả năng sáng tạo, gắn kiến thức lý luận với thực tiễn, tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra từ chức trách, nhiệm vụ; mạnh dạn đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành đơn vị.

Hội thi sẽ tổ chức bế mạc và trao giải vào chiều 11/11.