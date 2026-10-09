Quân chủng Hải quân: Khai mạc hội thi 4 chuyên ngành hậu cần năm 2026

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả công tác hậu cần tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên ngành hậu cần trao đổi kinh nghiệm, phát huy sáng kiến, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại biểu dự khai mạc Hội thi 4 chuyên ngành hậu cần cấp Quân chủng Hải quân năm 2026.

Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu chỉ đạo khai mạc hội thi.

Hội thi tập trung vào 4 chuyên ngành: Quân nhu, quân y, xăng dầu và doanh trại. Tổ chức chấm thi từ ngày 9 đến 27-10 tại cơ quan 5 Vùng Hải quân; Học viện Hải quân; Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân; các đơn vị cấp trung, lữ đoàn và tương đương.

Nội dung thi tập trung vào xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên; công tác quản lý, đăng ký, thống kê, báo cáo; kết quả huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng chuyên ngành. Qua đó, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ lệnh, kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của ban tổ chức, ban giám khảo và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị, nhất là Lữ đoàn 170 - đơn vị đăng cai khai mạc; yêu cầu ban tổ chức điều hành hội thi chặt chẽ, đúng kế hoạch; ban giám khảo chấm thi đúng quy chế, bảo đảm khách quan, công tâm; các đơn vị tham gia hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh bắt đầu các nội dung thi.

Để chuẩn bị cho hội thi, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung, hoàn thiện quy chế và bảo đảm kinh phí, vật chất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

Các đơn vị tham gia hội thi tích cực củng cố hệ thống văn kiện, sổ sách, cơ sở vật chất hậu cần; chỉnh trang doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp; tổ chức ôn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần.

Từ năm 2005 đến nay, các hội thi chuyên ngành hậu cần đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác hậu cần; thúc đẩy phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy". Qua các hội thi, nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả được phát huy và nhân rộng; hệ thống cơ sở vật chất, doanh trại từng bước được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao.