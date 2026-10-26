Quân chủng Hải quân chấm thi 4 chuyên ngành hậu cần tại Vùng 5 Hải quân

Hội thi tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 4 chuyên ngành: Quân nhu, quân y, xăng dầu và doanh trại; trọng tâm là công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy ngành và trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành của cán bộ, chiến sĩ trong công tác hậu cần.

Quang cảnh phần thi lắp dựng nhà bạt và cấp cứu thương binh tại Vùng 5 Hải quân.

Để chuẩn bị cho hội thi, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc kế hoạch, quy chế; chủ động củng cố cơ sở vật chất, trang bị, hoàn thiện hệ thống văn kiện, sổ sách; tổ chức ôn luyện, luyện tập chặt chẽ.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân theo dõi phần thi cấp cứu thương binh.

Tại các đơn vị, đoàn chấm thi tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, nền nếp xây dựng chính quy ngành và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần. Đồng thời, đoàn tổ chức chấm các nội dung thực hành, như: Đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm; mắc tăng võng dã ngoại; bảo đảm quân nhu cho tàu xuất phát nhanh; cấp cứu, vận chuyển thương binh; xử trí tình huống cháy, nổ xăng dầu và lắp dựng nhà bạt.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 thực hành cứu người rơi xuống nước.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 thực hành xử trí tình huống cháy tại khu vực cầu cảng.

Quá trình tham gia hội thi, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chấp hành nghiêm quy chế, bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện; thao tác, sử dụng trang bị kỹ thuật thuần thục; xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống thực hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hội thi nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác hậu cần, trình độ chuyên môn và năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, nhất là công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội; quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.