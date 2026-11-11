Quân chủng Hải quân bế mạc Hội thi trung, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung, lữ đoàn lần thứ 5

Trao thưởng tặng các tập thể đoạt giải Nhất, Nhì, Ba. (Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN)

Đến dự có: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, qua các nội dung thi, các thí sinh cơ bản nắm chắc kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ.

Ở nội dung tham mưu tác chiến và tham mưu huấn luyện, thí sinh thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, nắm chắc nguyên tắc, quy trình chuẩn bị chiến đấu, xây dựng quyết tâm, kế hoạch chiến đấu; có tư duy phân tích, đánh giá tình hình và đề xuất phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp. Phong cách báo cáo của thí sinh tự tin, mạch lạc, sử dụng đúng thuật ngữ quân sự Hải quân.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu tại lễ bế mạc. (Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN)

Đối với môn công tác đảng, công tác chính trị, đa số thí sinh nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; liên hệ, vận dụng sát thực tiễn đơn vị.

Phần thực hành xây dựng dự thảo nghị quyết và điều hành hội nghị Đảng ủy cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình, sát nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí thể hiện tốt bản lĩnh chính trị, vai trò chủ trì, phương pháp điều hành dân chủ, khoa học.

Ở môn hậu cần, kỹ thuật, thí sinh cơ bản nắm chắc chế độ, tiêu chuẩn, quy định về công tác bảo đảm; có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết tình huống thực tiễn. Nội dung thi cũng thể hiện nhận thức về Cuộc vận động 50, xây dựng chính quy, quản lý, khai thác, sử dụng và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tặng giải Nhất cho các cá nhân. (Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN)

Phát biểu bế mạc, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thí sinh.

Đồng chí nhấn mạnh, hội thi đã kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra kiến thức với đánh giá năng lực vận dụng, xử trí các vấn đề thực tiễn; giúp cán bộ tự đánh giá trình độ, năng lực, nhận rõ ưu điểm, hạn chế, để tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ trì tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới, thực sự là hạt nhân đoàn kết, chỗ dựa tin cậy của bộ đội. Đồng thời, không ngừng học tập, nâng cao trình độ toàn diện, nhất là kiến thức quân sự, khoa học công nghệ, nghệ thuật quân sự Hải quân; giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, cán bộ chủ trì phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tinh thần “7 dám”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng công tác đảng, công tác chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Các trung, lữ đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Các trung tâm bảo đảm kỹ thuật chú trọng quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các trung tâm huấn luyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ; đồng thời phải chuyển hóa kết quả hội thi thành chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.