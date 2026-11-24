Gold Wall Press, đơn vị xuất bản trực thuộc Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước Trung Quốc thông tin người bị kết án mang họ Ma, bị một cơ quan tình báo nước ngoài tiếp cận và tuyển mộ trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Theo thông cáo, Ma ký thỏa thuận hợp tác với điều khoản về “bảo mật” và “trung thành”, đồng thời được trả một khoản tiền cố định hàng tháng. Tổng cộng, người này cung cấp 35 tài liệu, thông tin được xếp loại bí mật quốc gia và nhận về khoảng 150.000 USD.

Quan chức họ Ma bị tuyên án tử hình vì làm điệp viên hai mang. (Ảnh: Getty)

Bài đăng cho biết thêm nhân viên tình báo có tên “Kailin” thường xuyên tìm cách gặp Ma, lấy lý do muốn tiếp xúc nhiều hơn với ông để học tiếng Trung. Sau đó, Kailin giới thiệu Ma với một đồng nghiệp, người này đe dọa sẽ báo cáo những thông tin Ma từng tiết lộ cho chính quyền Trung Quốc nếu ông không tiếp tục hợp tác.

Cơ quan chức năng không tiết lộ danh tính đầy đủ, bộ ngành nơi ông Ma từng công tác, thời điểm diễn ra phiên tòa cũng như việc bản án đã được thi hành hay chưa. Quốc gia liên quan trong vụ án cũng không được nêu cụ thể.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh cơ quan tình báo Mỹ đang công khai đẩy mạnh hoạt động tuyển mộ nguồn tin tại Trung Quốc. Đáng chú ý, 5 video có lượt xem cao nhất trên kênh YouTube của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đều là nội dung tuyển dụng được thực hiện bằng tiếng Quan thoại.

Bình luận về vụ án, Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước Trung Quốc cảnh báo đội ngũ công chức cần “chấn chỉnh mối quan hệ xã hội, lối sống và vòng tròn bạn bè”, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn “thao túng cảm xúc, dụ dỗ bằng tiền bạc và cưỡng ép” từ tình báo nước ngoài.

Tòa án Trung Quốc thường ít công khai thông tin về những vụ án liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Bộ An ninh Quốc gia cùng Gold Wall Press ngày càng chủ động đưa tin về những vụ bắt giữ, đồng thời tận dụng mạng xã hội, phim ảnh và truyện tranh để tuyên truyền, cảnh báo về hoạt động gián điệp.

(Nguồn: NDTV)