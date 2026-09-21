Quan chức Mỹ - Trung hội đàm thương mại tại New York
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Đại diện Thương mại Jamieson Greer ngày 20/9 đã cùng Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tiến hành cuộc hội đàm cấp cao tại New York, Mỹ. Cuộc gặp được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm thiết lập chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Washington, dự kiến diễn ra trong tuần này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quan-chuc-my-trung-hoi-dam-thuong-mai-tai-new-york-418652.htm