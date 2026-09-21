Quan chức Mỹ - Trung hội đàm thương mại tại New York

Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong phim "Tây Du Ký", cưỡi ngựa đi vào làn xe ô tô trên quốc lộ, gây cản trở và mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Cơ quan Công an đồng thời phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân không biến đường giao thông thành "sân khấu" để quay phim, chụp ảnh, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.