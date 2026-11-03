Quan chức Mỹ lý giải lý do bất ngờ không kích đảo Qeshm của Iran

Khu vực đảo Qeshm của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Một quan chức cho biết Mỹ tấn công để đáp trả vụ Iran nổ súng vào một máy bay Mỹ. Đây dường như không phải là chiến dịch tác chiến quy mô lớn mà các quan chức từng cân nhắc. Trước đó, Mỹ từng bí mật tiến hành những cuộc không kích tương tự.

Một quan chức Mỹ khác nói: “Đây là biện pháp phòng thủ trước việc Iran sử dụng tên lửa đất đối không nhằm vào các khí tài của Mỹ”.

Vụ tấn công này diễn ra vào đêm trước ngày bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, cho thấy tình hình tại Iran vẫn chưa được giải quyết và giao tranh vẫn có thể xảy ra.

Theo một người nắm rõ sự việc, chính quyền Mỹ cố ý giữ kín cuộc tấn công để tránh thổi phồng ý nghĩa của hành động phòng thủ. Người này nói thêm rằng các cuộc không kích nhằm bảo vệ khí tài của Mỹ.

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng người dân nghe thấy một số tiếng nổ trên đảo Qeshm vào rạng sáng 3/11 theo giờ địa phương. Cư dân đảo Hengam gần đó và thành phố cảng Bandar Abbas cũng nghe thấy tiếng nổ. Cả hai địa điểm đều nằm gần hoặc trong eo biển Hormuz.

Đảo Qeshm cách Bandar Abbas khoảng 22,5 km. Hòn đảo này giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực của Iran nhằm khẳng định quyền kiểm soát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua đây. Mỹ từng tấn công hòn đảo này trong cuộc chiến với Iran.

Cuộc tấn công diễn ra khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu ngày 2/11 rằng vẫn đang tiến hành hoạt động ngoại giao với Tehran. Ông viết trên mạng xã hội rằng có thể đạt thỏa thuận.

Trong cuộc phỏng vấn được Fox News phát sóng tối 2/11, ông Trump không trực tiếp đề cập các tin tức về những cuộc không kích mới tại Iran. Tuy nhiên, ông nói Mỹ có thể phải tấn công núi Pickaxe. Đây là địa điểm hạt nhân ngầm mà Israel tin rằng Iran cất giữ một phần kho uranium đã làm giàu và các máy ly tâm làm giàu tiên tiến.

Ông Trump nói: “Chuyện đó không có gì to tát. Chúng ta có thể tấn công chỉ trong một giờ, theo đúng nghĩa đen. Chúng ta có thể tấn công ngay khi muốn, bất cứ lúc nào”.

Ông Trump đã nhiều lần đề cập khả năng tấn công ngọn núi trên kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu. Hồi tháng 7, ông nói Mỹ có thể sẽ đánh vào núi Pickaxe rất sớm.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với Mỹ, đưa ra cảnh báo mới vào sáng sớm 3/11. Ông nói: “Người dân Iran sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa và hành động quân sự của đối phương. Phản ứng của Iran về quân sự và chiến lược trước mọi tính toán sai lầm của kẻ thù sẽ khó lường”.

Trước đó, ngày 31/10, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Iran sẽ đáp trả “không giới hạn về địa lý” nếu xảy ra cuộc tấn công lớn nữa. Một quan chức an ninh cấp cao tại Tehran tiết lộ rằng Iran sẽ tìm cách tấn công các cơ sở hạ tầng ngoài các cơ sở dầu mỏ, trong đó có cả lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng không xác nhận cũng không loại trừ khả năng các cuộc không kích sẽ tiếp tục sau đó. Điều này khiến người dân Trung Đông thấp thỏm.

Nhìn chung, Tổng thống Trump bảo vệ quyết định phát động chiến tranh tại Iran và cho rằng gần đây không có giao tranh. Ông Trump nói: “Chúng ta không tham chiến. Ai cũng nói ‘ông đang có chiến tranh!’. Vậy lần gần nhất chúng ta khai hỏa là khi nào? Đây không phải chiến tranh, mà là một cuộc chiến rất nhẹ nhàng…”.