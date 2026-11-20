Phát biểu trước các đồng minh của Ukraine tại Brussels, Bỉ, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby nhận định những cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga không mang lại hiệu quả trong việc chấm dứt xung đột hoặc ngăn chặn đà tiến quân của Moskva trên chiến trường.

Ông Colby đặc biệt đề cập các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, trong đó có cơ sở của tập đoàn bán lẻ Wildberries.

Theo quan chức Mỹ, những hành động này có thể khiến công chúng Nga đoàn kết hơn và làm gia tăng quyết tâm tiếp tục cuộc xung đột.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng viện trợ dành cho Ukraine nên tập trung vào củng cố lực lượng trên tiền tuyến, nơi Kiev đã đạt được một số kết quả trong việc đẩy lùi quân đội Nga.

Bên cạnh đó, Ukraine cần ưu tiên các cuộc tập kích tầm trung nhằm vào tuyến đường tiếp tế và hậu cần của đối phương, qua đó làm chậm đà tiến quân của Moskva.

Trái ngược với quan điểm của Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevgeniy Khmara khẳng định Kiev có quyền lựa chọn phương thức tự vệ. Ông đồng thời cảnh báo Ukraine sẽ đáp trả với cường độ gấp 10 lần trước các cuộc tập kích từ Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các quốc gia ủng hộ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot và những hệ thống phòng không thiết yếu.

Ông cũng thúc giục Mỹ không trì hoãn việc chuyển giao các phương tiện quân sự này.

Những phát biểu của ông Colby được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép, yêu cầu Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

Điều này cho thấy Washington đang thúc đẩy cách tiếp cận thận trọng hơn đối với những hoạt động quân sự của Kiev bên trong lãnh thổ đối phương.

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục tăng cường tập kích các cơ sở quân sự, năng lượng và hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Kiev đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn phòng không, khi nguồn dự trữ từ Mỹ chịu áp lực do Washington phải phân bổ vũ khí cho những cuộc xung đột khác.

Một khó khăn khác liên quan đến hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield. Ukraine vẫn phải làm việc với Mỹ để tháo gỡ những hạn chế đối với năng lực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nhấn mạnh Starshield có vai trò thiết yếu đối với Kiev, đồng thời cho rằng việc duy trì hỗ trợ ổn định và đáng tin cậy là rất quan trọng.

Những bất đồng giữa Washington và Kiev về mục tiêu tập kích bên trong lãnh thổ Nga đang cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận chiến lược của hai bên.

Trong khi Ukraine muốn duy trì sức ép trực tiếp lên các mục tiêu quân sự và hậu cần của đối phương, Mỹ lại nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực vào tiền tuyến và những hoạt động có khả năng tác động trực tiếp đến cục diện chiến trường.