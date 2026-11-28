Ông Mohammad Mokhber. Ảnh: WANA

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/11, cảnh báo trên xuất hiện không lâu sau khi ông Trump ngày 27/11 ca ngợi những nỗ lực của Iraq trong ngăn chặn hoạt động buôn lậu dầu mỏ.

Trong bài đăng ngày 28/11 trên mạng xã hội X, ông Mohammad Mokhber nhấn mạnh rằng chia sẻ vận mệnh chung với các nước láng giềng là nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của Iran. Ông viết: “Trong những ngày tháng đen tối nhất, Iran đã dốc toàn lực sát cánh với người dân Iraq và chứng minh tình hữu nghị của mình. Mối quan hệ gắn bó không thể phá vỡ này đòi hỏi Baghdad phải duy trì cảnh giác về các vấn đề biên giới”.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 26/11, Iraq thông báo về việc đóng cửa hai cửa khẩu biên giới không chính thức do chính quyền khu vực người Kurd (KRG) quản lý, trong đó có một cửa khẩu giáp Syria và cửa khẩu còn lại giáp Iran. Các cơ quan chức năng đã bắt đầu triển khai chỉ thị của Thủ tướng Ali al-Zaidi về đóng cửa các cửa khẩu trái phép trên toàn quốc.

Sau các động thái của Iraq, trong bài đăng trên Truth Social ngày 27/11, ông Trump viết: “Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi nhằm khẳng định quyền lực của nhà nước trên toàn lãnh thổ Iraq, chấm dứt hoạt động buôn lậu dầu mỏ Iraq, xóa bỏ tham nhũng và đặt toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát độc quyền của nhà nước. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng al-Zaidi nhằm xây dựng Iraq đoàn kết, thịnh vượng và vững mạnh, có khả năng tự đưa ra các quyết định chính trị”.

Theo ông Salim Zakhour, nhà nghiên cứu chuyên về luật hiến pháp và hệ thống chính trị, thông điệp của ông Trump giáng một đòn vào các lực lượng thân Iran tại Iraq, vốn vẫn chưa đồng ý đặt vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước Iraq.

Các diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Iraq đã bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, một số nhóm vũ trang Iraq tuyên bố ủng hộ Iran. Iraq cũng thừa nhận các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia láng giềng đã được tiến hành từ lãnh thổ nước này.

Do đó, Iraq đang tìm cách tránh bị cuốn vào vòng đối đầu mới giữa Mỹ và Iran. Trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 5/11, Thủ tướng al-Zaidi tuyên bố Iraq sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công các quốc gia láng giềng. Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cũng cảnh báo các nhóm vũ trang trong nước không tham gia hành động trả đũa của Iran.