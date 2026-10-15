Quan chức Fed: Việc tăng lãi suất có thể cần thiết nhưng chưa cấp bách

Trụ sở Fed tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly nhận định nhiều khả năng Fed sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất ngắn hạn để kiềm chế lạm phát, song chưa cần thiết phải hành động ngay tại cuộc họp ngày 27-28/10 tới.

Bà Daly cho biết Fed có thể sẽ cần thêm các đợt điều chỉnh chính sách, song thời điểm thực hiện vẫn đang được cân nhắc. Theo bà, Fed không chịu áp lực phải vội đưa ra quyết định khi lượng thông tin hiện có còn hạn chế, và cơ quan này vẫn có đủ thời gian cần thiết để đánh giá tình hình.

Trong những tuần gần đây, một số quan chức khác của Fed cũng phát tín hiệu về khả năng Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng này. Hiện lãi suất chính sách của Fed đang nằm trong biên độ 3,75%-4,00%.

Trong khi đó, chi phí vay dài hạn thậm chí còn cao hơn, chẳng hạn như lãi suất vay mua nhà kỳ hạn 30 năm đã lên mức 7,5%, qua đó tác động rõ rệt và làm giảm nhu cầu tại một số lĩnh vực của nền kinh tế.

Nhận định về phản ứng của thị trường, bà Daly cho rằng giới đầu tư đã hiểu rõ cơ chế phản ứng chính sách của Fed. Số liệu công bố cùng ngày 14/10 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong 12 tháng tính đến tháng 9/2026 đã tăng lên mức 3,7%, cao hơn một chút so với dự báo của các nhà kinh tế. Mục tiêu lạm phát của Fed là 2%.

Sau khi số liệu CPI được công bố, các nhà giao dịch ồ ạt đặt cược vào khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào cuối tháng 10/2026. Tuy nhiên, thị trường sau đó đã bình tĩnh trở lại khi phân tích kỹ dữ liệu, nhận thấy đà tăng chung chủ yếu do giá xăng dầu, còn lạm phát cơ bản dù vẫn dai dẳng nhưng không tăng đột biến.

Bà Daly đánh giá số liệu mới cho thấy rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao và đang gia tăng, song rủi ro chưa phải là thực tế. Do đó, việc vội vàng phản ứng theo rủi ro khi vẫn còn thời gian cân nhắc là điều chưa thận trọng. Bà cũng nhấn mạnh thị trường lao động tiếp tục ổn định đang tạo dư địa để Fed tập trung vào mục tiêu ổn định giá cả.

Trên thị trường tài chính, xác suất Fed tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp tại cuộc họp sắp tới vào khoảng 40%. Dù tỷ lệ này đã tăng so với trước thời điểm công bố số liệu lạm phát, thị trường không còn coi kịch bản tăng lãi suất trong tháng này là khả năng cao nhất./.