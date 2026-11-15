Quan chức Fed phát tín hiệu cứng rắn, Phố Wall dự đoán có ba đợt tăng lãi suất liên tiếp

Hàng loạt quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này phát tín hiệu cứng rắn hơn về lạm phát và chính sách tiền tệ, củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12, đồng thời mở ra khả năng ngân hàng trung ương Mỹ thực hiện nhiều đợt tăng liên tiếp - kịch bản chưa từng xảy ra kể từ năm 2023.

Áp lực thắt chặt chính sách càng gia tăng sau khi số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ công bố ngày 10/11 cho thấy lạm phát tăng tốc và lan rộng sang nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Fed phát tín hiệu cứng rắn hơn

“Lạm phát đang quá cao”, ông John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, nhận định. Trong khi đó, ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, đánh giá số liệu CPI tháng 10 “có vẻ đáng lo ngại”.

Bà Lorie Logan, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, cho rằng các quan chức có thể cần tăng lãi suất “nhanh chóng hơn” so với dự tính trước đây. Đáng chú ý, Thống đốc Fed Christopher Waller cảnh báo ngân hàng trung ương Mỹ thậm chí có thể nâng lãi suất tới 50 điểm cơ bản (bps) ngay trong tháng tới.

Ông Olu Sonola, Trưởng bộ phận kinh tế Mỹ tại Fitch Ratings, cho rằng khả năng Fed tăng 25 bps vào tháng 12 hiện gần như đã rõ ràng. Theo ông, vấn đề được thị trường quan tâm hơn là tốc độ của các đợt tăng tiếp theo và tổng số lần điều chỉnh lãi suất.

Khoảng một nửa trong số 19 quan chức có quyền bỏ phiếu tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết định lãi suất của Fed, đã đưa ra quan điểm trong tuần này. Tuy nhiên, tín hiệu về quy mô và tốc độ tăng lãi suất vẫn chưa hoàn toàn đồng nhất.

Thống đốc Christopher Waller ủng hộ một đợt tăng với quy mô lớn hơn thông thường, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack thiên về các đợt tăng nhỏ nhưng thường xuyên hơn. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson nghiêng về cách tiếp cận thận trọng hơn.

Áp lực lạm phát tiếp tục được củng cố bởi số liệu công bố ngày 14/11. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Đáng chú ý, chi phí vận tải và kho bãi tăng mạnh, cho thấy áp lực giá vẫn dai dẳng trên nhiều lĩnh vực.

Ông Michael Reid, Trưởng bộ phận kinh tế Mỹ tại Royal Bank of Canada, nhận định Fed dường như muốn đi trước một bước trước nguy cơ lạm phát tăng tốc trở lại, thông qua việc tăng tần suất điều chỉnh lãi suất, thậm chí có thể nâng cả mức lãi suất cuối cùng.

Phố Wall nâng dự báo số lần tăng lãi suất

Những tín hiệu cứng rắn hơn từ các quan chức Fed đã khiến một số tổ chức tài chính điều chỉnh dự báo về lộ trình chính sách tiền tệ. Bank of America hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất tại ba cuộc họp liên tiếp tiếp theo. Trong khi đó, Santander kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay và tháng 3/2027.

Dù vậy, Fed vẫn đứng trước những rủi ro nếu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt quá lâu, đặc biệt đối với các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như thị trường nhà ở.

Ngày 13/11, bà Susan Collins, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, thừa nhận lãi suất cao có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chi trả nhà ở. Tuy nhiên, bà cho rằng về dài hạn, ổn định giá cả vẫn là yếu tố quan trọng hơn đối với thị trường nhà ở và nền kinh tế nói chung. Quan điểm này cho thấy bà vẫn nghiêng về phương án tiếp tục tăng lãi suất.

Thị trường chứng khoán cũng là một biến số đáng chú ý. Lãi suất cao hơn có thể kìm hãm làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi kỳ vọng quá lớn về lợi nhuận từ công nghệ này tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường cổ phiếu.

Thống đốc Fed Michelle Bowman cảnh báo về những rủi ro, trong đó có khả năng giá cổ phiếu sụt giảm mạnh nếu lợi nhuận từ đầu tư vào AI không đạt kỳ vọng. Bà cho rằng giá cổ phiếu giảm có thể ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng. Đồng thời, lãi suất cao hơn có thể gây thêm áp lực lên những lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như thị trường nhà ở và hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ.

Một biến số khác là diễn biến giá năng lượng. Nếu giá năng lượng hạ nhiệt trong những tháng tới, chi phí của cả hộ gia đình và doanh nghiệp có thể giảm, qua đó phần nào làm dịu áp lực lạm phát.

Lãi suất quỹ liên bang hiện nằm trong phạm vi mục tiêu 3,75-4%. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 25 bps vào tháng 12/2026, tháng 1/2027 và tháng 3/2027, tương ứng ba cuộc họp liên tiếp. Trước đó, thị trường mới chỉ dự báo hai đợt tăng, lần lượt vào tháng 12/2026 và tháng 3/2027.