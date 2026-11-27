Ảnh: Federal Reserve.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, lạm phát vẫn dai dẳng

Những số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày 25/11/2026 cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh bất chấp những cú sốc nguồn cung và áp lực chi phí gia tăng.

Theo Cục Phân tích kinh tế Mỹ (BEA), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2026 tăng 4,3%, tính theo phương pháp quy đổi tốc độ tăng của quý ra cả năm, cao hơn đáng kể so với mức 3,4% được công bố trước đó và mức tăng 2,2% trong quý II.

Trong khi đó, theo số liệu BEA công bố cùng ngày, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 3,6% của tháng 9. Chỉ số giá PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, cũng tăng tốc từ 3,1% lên 3,3%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Việc nền kinh tế tăng trưởng mạnh trong khi lạm phát tiếp tục gia tăng đang đặt ra câu hỏi liệu áp lực giá có bắt nguồn từ sức cầu nội địa vượt quá khả năng đáp ứng của nền kinh tế, hay chủ yếu vẫn là hệ quả của những cú sốc nguồn cung.

Phân tích mới nhất của các chuyên gia tại Fed St. Louis lại cho thấy trong 12 tháng kết thúc vào tháng 10/2026, những cú sốc nguồn cung bất lợi giải thích tới 88% phần lạm phát PCE vượt xu hướng và 73% phần lạm phát PCE lõi vượt xu hướng.

Báo cáo khảo sát tình hình kinh tế tại 12 khu vực của Fed (Beige Book) công bố ngày 25/11 cho thấy áp lực chi phí vẫn hiện diện trên nhiều lĩnh vực. Những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt không chỉ liên quan đến thuế quan và năng lượng mà còn bao gồm chi phí bảo hiểm, vận tải và các chi phí khác.

Những phân tích và kết quả khảo sát như vậy có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoạch định chính sách tiền tệ. Nếu lạm phát chủ yếu bắt nguồn từ những hạn chế về nguồn cung, việc tăng lãi suất có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế và việc làm mà không trực tiếp giải quyết được nguyên nhân khiến giá cả tăng cao.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Fed có thể đứng ngoài trước những cú sốc nguồn cung, đặc biệt khi chúng diễn ra liên tiếp và kéo dài. Vấn đề đối với Fed lúc này là xác định những cú sốc nguồn cung đã chuyển hóa thành áp lực lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế đến mức nào.

Khác biệt trong cách nhìn nhận nguyên nhân lạm phát

Trong bài phân tích ngày 25/11, Howard Schneider, nhà báo chuyên theo dõi Fed, chính sách tiền tệ và kinh tế Mỹ của Reuters chỉ ra rằng, các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương này đang có những cách nhìn nhận khác nhau về nguyên nhân khiến lạm phát duy trì ở mức cao. Ngày càng nhiều quan chức Fed cho rằng điều đáng quan tâm hơn cả là lạm phát không có dấu hiệu cải thiện và đang có nguy cơ trở nên cố hữu trong nền kinh tế.

Đáng chú ý, nghiên cứu của Fed St. Louis cho thấy đã có sự thay đổi đáng kể về các yếu tố gây lạm phát tại Mỹ trong hai năm qua. Trước năm 2025, phần lạm phát lõi vượt xu hướng chủ yếu bắt nguồn từ tác động kéo dài của những cú sốc về cầu. Tuy nhiên, các cú sốc nguồn cung ngày càng đóng vai trò lớn hơn kể từ giữa năm 2025, cùng với sự gia tăng của giá năng lượng và việc áp dụng các mức thuế quan mới.

Mặc dù vậy, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem vẫn đặc biệt lưu tâm đến vai trò của sức cầu đối với triển vọng lạm phát. Phát biểu tại một hội nghị do Ngân hàng Trung ương Argentina tổ chức ngày 17/11, ông Musalem cho rằng nhu cầu mạnh đã giúp kinh tế Mỹ duy trì tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn mức tiềm năng bất chấp hàng loạt cú sốc nguồn cung bất lợi. Trong khi đó, chính sách tiền tệ và các điều kiện tài chính vẫn đang hỗ trợ hoạt động kinh tế thay vì kiềm chế lạm phát.

Nhìn về triển vọng 18 tháng tới, ông Musalem đưa ra hai kịch bản. Trong kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn, lạm phát sẽ tiếp tục vượt đáng kể mục tiêu 2% nếu Fed không thắt chặt thêm chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ kịch bản lạm phát có thể trở về mục tiêu mà không cần tăng thêm lãi suất, nếu chi phí năng lượng và vận tải giảm, năng suất cải thiện hoặc tổng cầu suy yếu mạnh hơn dự kiến.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin lại đưa ra một góc nhìn đáng chú ý về cách thức áp lực chi phí chuyển hóa thành lạm phát thông qua các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo ông Barkin, kết quả kinh doanh khả quan đã cho phép nhiều doanh nghiệp trì hoãn việc chuyển phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng. Điều này có thể lý giải phần nào việc lạm phát tương đối ôn hòa vào đầu mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, khi biên lợi nhuận chịu sức ép từ nhiều phía, các doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc giữa việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, cắt giảm nhân sự và đầu tư, hoặc tăng giá bán để bù đắp chi phí. Đáng lo ngại hơn, theo ông Barkin, một số doanh nghiệp nhận thấy họ ít gặp phải sự phản đối đối với việc tăng giá hơn so với thời kỳ trước đại dịch, có thể bởi khách hàng và những người phụ trách mua hàng tại các doanh nghiệp đã dần quen với việc chấp nhận các đợt tăng giá.

Những nhận định này cho thấy ngay cả khi các cú sốc nguồn cung ban đầu suy yếu, áp lực lạm phát vẫn có thể kéo dài do độ trễ trong quá trình chuyển chi phí sang giá bán và sự thay đổi trong hành vi của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Theo các chuyên gia kinh tế của Deutsche Bank, trọng tâm tranh luận về chính sách tiền tệ của Fed đang ngày càng chuyển sang tần suất tăng lãi suất, mức tăng trong mỗi lần điều chỉnh và tổng mức tăng cần thiết, thay vì câu hỏi liệu có cần tăng thêm lãi suất hay không.

Như vậy, lộ trình lãi suất của Fed trong năm 2027 sẽ phụ thuộc không chỉ vào mức độ suy giảm của các cú sốc nguồn cung mà còn vào diễn biến sức cầu nội địa, hành vi định giá của doanh nghiệp và kỳ vọng lạm phát của người dân. Nếu áp lực giá từ những cú sốc nguồn cung mang tính tạm thời trở nên dai dẳng và lan rộng trong nền kinh tế, Fed có thể cần thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn để đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.