Quan chức Fed nghiêng về tăng lãi suất, thị trường vẫn chờ tín hiệu tháng 10

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 cho thấy phần lớn quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận định việc tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay có thể là bước đi phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, biên bản không chỉ rõ thời điểm Fed sẽ hành động. Các quan chức nhấn mạnh mọi quyết định trong những cuộc họp tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu mới, triển vọng kinh tế và cán cân rủi ro.

“Hầu hết các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đều nhận định việc tiếp tục tăng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang vào cuối năm có thể sẽ là bước đi phù hợp”, biên bản nêu.

Fed đồng thời nhấn mạnh tinh thần cởi mở trong các cuộc họp sắp tới. Theo đó, các quyết định chính sách sẽ được đưa ra dựa trên những thông tin mới và tác động của chúng tới triển vọng kinh tế. Hai cuộc họp chính sách cuối cùng của Fed trong năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 27 - 28/10 và 8 - 9/12.

Thị trường vẫn đặt cược vào một lần tăng lãi suất nữa

Sau cuộc họp tháng 9 và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ tiếp nối động thái tăng lãi suất 0,25 điểm % trong tháng 9 bằng một lần tăng nữa vào tháng 10.

Tuy nhiên, các dữ liệu gần đây cùng phát biểu của một số quan chức cấp cao đang phát tín hiệu rằng Fed có thể tạm thời chưa hành động, ít nhất tại cuộc họp tháng 10. Thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI), cho thấy lạm phát toàn phần và lạm phát lõi lần lượt ở mức 3,4% và 3% trong tháng 8. Cả hai đều cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với các dự báo trước đó.

Các cuộc thảo luận tại cuộc họp tháng 9 cho thấy giới chức Fed nhận định rủi ro lạm phát tiếp tục neo cao, trong khi thị trường lao động đang “tiệm cận mức toàn dụng lao động” và tăng trưởng kinh tế tổng thể đã khởi sắc.

Quyết định nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25% trong tháng 9 được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, dù trước đó đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy một số quan chức chủ chốt còn do dự với phương án này.

Biên bản cho biết nhiều thành viên dự họp cho rằng tăng lãi suất là bước đi phù hợp xét trên khía cạnh quản trị rủi ro, qua đó phòng ngừa nguy cơ lạm phát duy trì trên mục tiêu do nhu cầu tăng mạnh hơn dự kiến hoặc xuất hiện các cú sốc nguồn cung bất lợi.

FOMC đang phát tín hiệu về khả năng có thêm một lần tăng lãi suất trong năm 2026, nhưng không dự kiến tăng thêm trong năm 2027. Trong số 18 quan chức FOMC đưa ra dự báo, 16 người kỳ vọng sẽ có thêm một lần tăng lãi suất nữa.

Chủ tịch Kevin Warsh chưa đưa ra dự báo nào kể từ khi nhậm chức vào tháng 5. Tại cuộc họp báo tháng 9, ông mô tả việc tăng lãi suất là động thái loại bỏ bớt “một phần mức độ nới lỏng” khỏi chính sách tiền tệ. Một số nhà phân tích Phố Wall cho rằng cách mô tả này cho thấy Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất.

Tuy nhiên, kể từ cuộc họp tháng 9, một số nhà hoạch định chính sách đã nhấn mạnh rằng Fed không cần phải vội vàng. Các dữ liệu lạm phát gần đây có phần khả quan hơn, dù kỳ vọng lạm phát trong ngắn hạn đã tăng đáng kể.

Khảo sát mới do Fed chi nhánh New York công bố ngày 7/10 cho thấy lo ngại của người tiêu dùng về giá cả tăng trong năm tới đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Fed theo dõi sát đà tăng của lợi suất trái phiếu

Bên cạnh lạm phát và thị trường lao động, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng đang trở thành một yếu tố được Fed theo dõi. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã tăng mạnh, chạm mức chưa từng thấy kể từ năm 2002. Các quan chức Fed đã thảo luận về diễn biến này tại cuộc họp tháng 9.

Theo đánh giá của giới chức Fed, đà tăng lợi suất có thể xuất phát từ kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, bên cạnh những yếu tố khác như sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và triển vọng tăng trưởng kinh tế vững chắc. Các chuyên viên kinh tế của Fed cũng lưu ý một phần đà tăng mạnh của lợi suất có thể liên quan đến “sự bất định liên quan đến thông báo và việc triển khai chương trình mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ”.

Hồi tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thông báo sẽ đẩy mạnh mua lại trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài. Tuy nhiên, động thái này không tạo ra nhiều tác động, sau đó lợi suất tiếp tục leo lên mức cao nhất kể từ năm 2002.

Dù biên bản tháng 9 cho thấy phần lớn quan chức Fed vẫn nghiêng về khả năng tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay, thời điểm thực hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là diễn biến lạm phát, thị trường lao động và điều kiện tài chính.