Quan chức Fed muốn tăng thêm lãi suất, nhưng tháng 10 vẫn là ẩn số

Cần tăng tiếp lãi suất

Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia (NABE) hôm thứ Hai (12/10), Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho rằng, Fed nên chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt một cách “tương đối nhanh chóng” để kiểm soát lạm phát – tình trạng mà bà nhận thấy đã lan rộng và bắt đầu ảnh hưởng đến kế hoạch định giá của các doanh nghiệp.

“Tôi nhận thấy áp lực lạm phát mang tính lan rộng thay vì chỉ tập trung vào một thành phần duy nhất. Giá năng lượng – bao gồm dầu thô, xăng bán lẻ và dầu diesel – đã thu hút nhiều sự chú ý trong năm nay, nhưng đó chưa phải là toàn bộ bức tranh”, bà nói.

Bà cũng cho biết thêm rằng, các nghiên cứu của đội ngũ nhân viên cho thấy lạm phát cơ bản hiện nằm trong khoảng từ mức trung bình đến cao của ngưỡng 2%, và "dự báo cơ sở của tôi là sẽ cần một khoảng thời gian để lạm phát quay về mức 2%, ngay cả khi áp dụng chính sách tiền tệ phù hợp”.

Theo bà, "một lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt là phù hợp để đảm bảo lạm phát quay trở lại mức 2% một cách kịp thời”.

Trước đó, Chủ tịch Fed St. Louis, ông Alberto Musalem, cũng cho biết hôm 8/10 rằng, Fed sẽ cần tăng thêm lãi suất để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%.

“Để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu một cách kịp thời, cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ”, ông phát biểu tại một sự kiện do Bloomberg tổ chức ở New York. “Nếu 'kịp thời' được hiểu là khoảng thời gian 18 tháng, thì điều đó cho thấy lãi suất cần tiếp tục tăng trong khoảng thời gian thích hợp trong vòng sáu đến chín tháng tới”, ông nói thêm.

Đồng quan điểm, Thống đốc Fed Christopher Waller cũng cho biết, Fed có thể cần phải tăng thêm lãi suất để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. “Nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục diễn biến đúng như dự kiến, tôi dự đoán sẽ cần tăng thêm lãi suất để hỗ trợ việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời hơn”. ông phát biểu tại một diễn đàn của NHTW Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul hôm 8/10.

Ẩn số tháng 10

Mặc dù đều cho rằng chính sách tiền tệ cần thắt chặt hơn để đưa lạm phát về mức mục tiêu, song các quan chức Fed lại không đồng nhất quan điểm về động thái tháng 10.

Trong phát biểu của mình Beth Hammack – một nhà hoạch định chính sách có quan điểm ‘diều hâu’ nhất tại Fed tỏ rõ ý định muốn tăng tiếp lãi suất ngay trong tháng 10 khi cho rằng, “khi có thể, tôi thường cho rằng tốt hơn hết là thực hiện các điều chỉnh nhỏ và nhanh chóng, thay vì chờ đợi và đối mặt với rủi ro phải điều chỉnh mạnh tay hơn sau này” nếu lạm phát trở nên dai dẳng hoặc kỳ vọng lạm phát bắt đầu tăng lên.

Trong khi đó, dù từ chối đưa ra quan điểm cụ thể khi được hỏi liệu Fed có nên tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 10 hay không, song Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem lại cho biết, xu hướng chung của lạm phát “đòi hỏi chúng ta phải cân nhắc việc thắt chặt chính sách hơn nữa vào lúc này”.

Tuy nhiên, Thống đốc Fed Christopher Waller lại cho rằng, Fed nên “linh hoạt” về tốc độ tăng và để ngỏ khả năng tạm dừng tại cuộc họp tháng 10 sắp tới. Fed cần “có sự linh hoạt nhất định về thời điểm thực hiện các đợt tăng lãi suất đó. Các đợt tăng không nhất thiết phải diễn ra tại các cuộc họp liên tiếp, nhưng cần được thực hiện trong một khoảng thời gian hợp lý”, ông nói.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, phát biểu vào tuần trước rằng không có sự cấp bách nào trong việc hành động khi Fed đang xem xét các dữ liệu mới. Phó Chủ tịch Fed, ông Philip Jefferson, cũng lên tiếng cho biết ông không thấy nhu cầu cấp thiết nào về việc tăng lãi suất vào lúc này. Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 12.

Ông là quan chức cấp cao thứ ba của Fed trong những ngày gần đây bày tỏ sự sẵn sàng chờ đợi trước khi tiếp tục tăng lãi suất. Trước đó, Chủ tịch Fed New York John Williams cũng đã phát biểu rằng, không có sự cấp bách nào trong việc hành động khi Fed đang xem xét các dữ liệu mới. Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cũng cho biết, ông không thấy nhu cầu cấp thiết nào về việc tăng lãi suất vào lúc này.

Hiện tại thị trường cũng dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất chính sách trong phạm vi 3,75% - 4,00% tại cuộc họp diễn ra vào ngày 27-28 tháng 10 và sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 12.