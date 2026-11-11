Quan chức FED muốn tăng lãi suất trong tháng 12

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại London (Anh), ông Waller nhận định lạm phát Mỹ vẫn ở mức quá cao. Ông cho biết sẽ ủng hộ tăng lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp tháng 12 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), ngay cả khi số liệu lạm phát tháng 10 có cải thiện.

Tuy nhiên, nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tiếp tục tăng mạnh như tháng trước, ông Waller cho rằng FED cần cân nhắc mức tăng 0,5 điểm % để bảo vệ uy tín chính sách tiền tệ.

Trước đó, CPI tháng 9 của Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần do giá năng lượng tăng mạnh liên quan đến xung đột Mỹ - Iran. Ông Waller đánh giá đây là kết quả đáng lo ngại, đồng thời cảnh báo áp lực giá năng lượng có thể lan sang hàng hóa và dịch vụ, kéo dài tình trạng lạm phát.

Quan điểm của ông Waller làm gia tăng khả năng FED tiếp tục thắt chặt tiền tệ, gây thêm sức ép đối với Tổng thống Donald Trump, người nhiều lần kêu gọi giảm lãi suất.