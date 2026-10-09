Quan chức Fed dự báo lãi suất tiếp tục tăng trong 6 tháng tới

“Nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục diễn biến như dự kiến, tôi cho rằng cần có thêm các đợt tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% nhanh hơn” - Chủ tịch Fed cho biết.

Tuy nhiên, ông không phát tín hiệu cho thấy Fed nhất thiết phải hành động ngay tại cuộc họp cuối tháng 10.

Theo ông, lạm phát vẫn ở mức cao do nhu cầu tiêu dùng và đầu tư duy trì sức ép lên giá cả, trong khi các cú sốc nguồn cung tiêu cực liên tục xuất hiện, đẩy giá năng lượng tăng lên.

Chủ tịch Fed St. Louis cho biết ông thường xem xét lộ trình chính sách tiền tệ trong khoảng 18 tháng đến 2 năm. Nếu mục tiêu đưa lạm phát về mức phù hợp được đặt trong khung thời gian 18 tháng, Fed có thể cần tăng lãi suất thêm trong 6-9 tháng tới.

Dù vậy, ông Musalem khẳng định chưa đưa ra quyết định trước về cuộc họp chính sách ngày 27-28/10

"Tôi cho rằng xu hướng chung của lạm phát đòi hỏi chúng ta phải cân nhắc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ", ông nói.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh thị trường đang nghiêng mạnh về khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10.

Theo kỳ vọng được phản ánh qua giao dịch trên thị trường, dự đoán xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10 hiện vượt 80%. Trong khi đó, khả năng ngân hàng trung ương thực hiện đợt tăng lãi suất thứ hai trong năm vào tháng 12 được dự đoán ở mức gần 70%.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 9, công bố ngày 7/10, cũng cho thấy phần lớn quan chức Fed nhận định việc tăng lãi suất thêm một lần trước cuối năm có thể là phù hợp.