Quan chức Fed đề xuất tăng lãi suất 0,5% vào tháng 12

Ngày 10/11, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương cần thực hiện các đợt tăng lãi suất bổ sung như đã phát tín hiệu với thị trường, nếu không muốn đối mặt với nguy cơ đánh mất uy tín. Ông thậm chí để ngỏ khả năng Fed tăng lãi suất mạnh hơn thông thường, lên tới 0,5 điểm phần trăm, tại cuộc họp tháng 12/2026.

Phát biểu tại London, ông Waller cho biết đang “nghiêng về phương án” tăng lãi suất trong tháng 12, ngay cả khi số liệu lạm phát tháng 10 thấp hơn dự báo. Trong trường hợp dữ liệu cho thấy áp lực giá cao hơn kỳ vọng, ông cho rằng Fed cần cân nhắc một động thái mạnh hơn. “Nếu số liệu cao hơn dự kiến, tôi cho rằng cần cân nhắc tăng lãi suất điều hành 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12. Nếu chỉ tăng 25 điểm cơ bản, chúng ta sẽ đặt uy tín của mình vào rủi ro, điều mà tôi không muốn đánh đổi”, ông Waller nói.

“Uy tín” của Fed đứng trước phép thử

Theo ông Waller, những thông điệp được Fed đưa ra trước và trong cuộc họp tháng 10 đã khiến thị trường bắt đầu tính đến khả năng lãi suất tiếp tục tăng. Vì vậy, điều quan trọng là Fed phải thực hiện những gì đã phát tín hiệu, ngay cả khi các đợt tăng không diễn ra liên tiếp.

“Khi thông điệp được truyền tải rõ ràng và đáng tin cậy, điều thực sự quan trọng là các đợt tăng lãi suất cuối cùng phải được thực hiện. Chẳng hạn, Fed không nhất thiết phải tăng lãi suất trong các cuộc họp liên tiếp”, ông nói. Theo ông, nếu những đợt tăng được phát tín hiệu không diễn ra, thị trường có thể hạ kỳ vọng về lãi suất, kéo mặt bằng lãi suất giảm ngay lập tức. Điều này sẽ nới lỏng các điều kiện tiền tệ theo cách mà Fed không mong muốn.

Ông Waller nhấn mạnh lãi suất cao hơn “sẽ là điều cần thiết, và cần được thực hiện sớm hơn là muộn”. “Vì vậy, dù thời điểm chính xác của các đợt tăng lãi suất không quá quan trọng, việc bảo đảm những gì đã cam kết được thực hiện trong một khoảng thời gian hợp lý thì có”, ông nói.

Thị trường đặt cược Fed tăng 0,25 điểm phần trăm

Tại cuộc họp tháng 10, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định không tăng lãi suất, đồng thời cho rằng việc “tích lũy thêm thông tin” sẽ giúp định hướng lộ trình chính sách phù hợp nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Quyết định này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack đã bỏ phiếu phản đối.

Trong khi đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) dự kiến công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 vào thứ Ba. Đây là một trong những báo cáo lạm phát cuối cùng trước khi Fed tổ chức cuộc họp chính sách tiếp theo trong hai ngày 8-9/12. Kể từ sau cuộc họp tháng 10, nhiều quan chức Fed tiếp tục kêu gọi thận trọng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 ở mức hơn 80%. Tuy nhiên, thị trường chưa đặt cược vào khả năng Fed thực hiện mức tăng 0,5 điểm phần trăm. Quan điểm của ông Waller vì vậy đang cao hơn đáng kể so với kỳ vọng hiện tại của thị trường.

Hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cũng kêu gọi Fed thận trọng, tránh để nền kinh tế tăng trưởng quá nóng. “Bởi một khi nền kinh tế đã quá nóng, việc hạ nhiệt sẽ vô cùng đau đớn”, ông nói.

Kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng “lành mạnh”

Trong bài phát biểu, ông Waller đánh giá nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng “với tốc độ lành mạnh”. Thị trường lao động cũng “duy trì trạng thái vững chắc”, dù chưa thực sự sôi động. Theo ông, các doanh nghiệp hiện ít tuyển dụng hơn nhưng đồng thời cũng ít sa thải nhân viên, cho thấy thị trường lao động đang duy trì trạng thái tương đối ổn định.

Trong bối cảnh đó, dữ liệu CPI tháng 10 sẽ trở thành một trong những cơ sở quan trọng để Fed đánh giá hướng đi chính sách trong cuộc họp tháng 12. Một số liệu lạm phát cao hơn dự kiến có thể củng cố lập trường cứng rắn của các quan chức như ông Waller, trong khi dữ liệu thấp hơn kỳ vọng có thể tiếp tục thử thách quan điểm về việc cần tăng lãi suất.