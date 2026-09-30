Quan chức Fed: Chưa cần vội tăng lãi suất

Trụ sở Fed tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York John Williams ngày 29/9 nhận định Fed chưa cần phải "gấp rút" nâng lãi suất. Mặc dù vậy, ông cho rằng Fed có thể cần phải tăng lãi suất một lần nữa vào cuối năm nay.

Trước đó, tại cuộc họp diễn ra vào đầu tháng này, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75% - 4,00% nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng.

Kể từ đó, các thị trường liên tục tìm manh mỗi để dự báo lộ trình tiếp theo của lãi suất, khi chi phí vay vốn đóng vai trò là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến các quyết định tài chính của hộ gia đình và doanh nghiệp.

Phát biểu trong một diễn văn tại Đại học Buffalo, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết với hành động chính sách mà cơ quan này đã thực hiện tại cuộc họp tháng 9, việc nâng lãi suất thêm nữa hiện chưa ở mức cấp thiết và Fed cần có thêm thời gian để thu thập thêm thông tin.

Ông Williams là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan gồm 12 thành viên chịu trách nhiệm bỏ phiếu quyết định chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo công cụ FedWatch của CME, sau phát biểu của ông Williams, thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 đã giảm gần 15 điểm phần trăm.

Nếu nền kinh tế diễn biến như các dự đoán của ông, Fed có thể cần phải nâng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm nay, nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu trong thời gian sớm hơn.

Fed có nhiệm vụ kép là duy trì lạm phát quanh mức mục tiêu dài hạn 2%, đồng thời đảm bảo việc làm tối đa cho nền kinh tế. Dù thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định, các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ đã phải chịu áp lực nặng nề từ tình trạng lạm phát vượt mức mục tiêu kéo dài hơn 5 năm qua.

Fed từng thành công trong việc kéo lạm phát giảm từ mức đỉnh thời kỳ đại dịch là khoảng 7,2% - theo thước đo ưa thích của Fed là Chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - nhưng chỉ số này chưa bao giờ chạm tới mốc mục tiêu 2% và đã bắt đầu tăng đều trở lại kể từ đầu năm 2025.

Lạm phát tại Mỹ bị đẩy lên cao hơn do cuộc chiến với Iran khiến giá năng lượng tăng vọt, sau khi Iran nhắm mục tiêu vào các nước đồng minh sản xuất dầu mỏ của Mỹ tại Vùng Vịnh và gần như làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, áp lực giá cả cũng gia tăng do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump cùng sự bùng nổ của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), yếu tố đã thúc đẩy nhu cầu và qua đó kéo giá của hàng loạt hàng hóa, dịch vụ lên cao.

Thống đốc Fed Michael Barr dự báo rằng nhiều khả năng sẽ cần có thêm các điều chỉnh chính sách để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu. Phát biểu này cho thấy ông Barr cũng có chung góc nhìn về khả năng sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Fed còn hai cuộc họp chính sách nữa trong năm nay, lần lượt diễn ra vào tháng 10 và tháng 12./.