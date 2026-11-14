Quan chức Fed bất đồng về thời điểm, cường độ tăng lãi suất

Tăng ngay trong tháng 12 hay tiếp tục chờ đợi?

Việc lạm phát giá tiêu dùng tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 10, trong khi thị trường lao động vẫn rất mạnh, đã khiến nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed lên tiếng kêu gọi cơ quan này tăng thêm lãi suất.

Thậm chí ngay cả trong trường hợp lạm phát tháng 10 có dịu bớt, thì Thống đốc Fed Christopher Waller vẫn cho rằng Fed cần tăng tiếp lãi suất vào tháng 12 tới.

“Mặc dù tôi hy vọng tình hình sẽ cải thiện so với tháng 9, nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, tôi vẫn ủng hộ việc tăng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm (25 điểm cơ bản) tại cuộc họp tháng 12 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC)”, ông phát biểu tại London hôm 10/11, tức ngay cả trước khi dữ liệu CPI tháng 10 được công bố.

Trong khi Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly lại cho rằng, Fed không cần phải vội vàng tăng lãi suất, cho dù cơ quan này có thể phải lạm như vậy để ứng phó với lạm phát.

“Theo quan điểm của tôi, cần phải thắt chặt chính sách hơn nữa”, bà phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Stanford hôm thứ Năm (12/11). Tuy nhiên theo bà, các điều kiện tài chính thắt chặt hơn “cho chúng ta thêm thời gian để đưa ra những quyết định thực sự chuẩn xác”.

“Tôi cho rằng thị trường đang góp phần hỗ trợ nỗ lực kiềm chế lạm phát của chúng ta – nhưng công việc của chúng ta vẫn chưa hoàn tất," bà nói và nhấn thêm: “Đó là lý do tại sao tôi cho rằng cần tiếp tục thắt chặt chính sách hơn nữa; tuy nhiên, mức độ cụ thể là bao nhiêu và thời điểm chính xác là khi nào... thì chúng ta còn cần thêm rất nhiều dữ liệu và thông tin trong suốt nhiều quý tới”.

Tương tự, Chủ tịch Fed New York John Williams - một nhà hoạch định chính sách có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Fed – cũng cho biết vào thứ Năm rằng, nhiều khả năng lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh Fed đang nỗ lực hạ nhiệt lạm phát cao trong một nền kinh tế vẫn đang duy trì sự ổn định.

“Chúng ta cần thực hiện các biện pháp theo thời gian để đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời và bền vững”, ông nói và cho biết thêm: “Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm… để đưa chính sách tiền tệ về đúng quỹ đạo cần thiết”.

Nhưng ông không nêu rõ thời điểm Fed dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lãi suất, cũng như mức độ tăng cụ thể là bao nhiêu.

Tăng 25 điểm hay 50 điểm?

Bên cạnh thời điểm, các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng bất đồng về mức độ tăng tại cuộc họp tháng 12.

Theo đó Thống đốc Fed Christopher Waller ủng hộ việc tăng lãi suất với cường độ mạnh hơn nếu CPI cơ bản của tháng 10 tăng từ 0,3% trở lên so với tháng 9, “có lẽ cần một động thái chính sách mạnh mẽ hơn”. “Trong trường hợp đó, tôi cho rằng nên cân nhắc mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm (50 điểm cơ bản) tại cuộc họp tháng 12”, ông nói.

Dữ liệu được công bố sau đó cho thấy, CPI cơ bản 0,3% trong tháng 10 so với tháng 9. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thống đốc Fed Christopher Waller nhiều khả năng sẽ ủng hộ việc tăng lãi suất tới 50 điểm cơ bản vào tháng 12.

Thế nhưng nhiều nhà hoạch định chính sách khác lại cho rằng, Fed không cần chuyển sang lộ trình tăng lãi suất quyết liệt hơn để đối phó với lạm phát.

"Theo tôi, chúng ta cần chuyển sang lập trường chính sách thắt chặt để giúp đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% – một điều vô cùng quan trọng”, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack phát biểu tại một sự kiện ở Đại học Bang Ohio hôm thứ Năm (12/11). “Nếu không làm vậy, tôi lo ngại rằng tâm lý kỳ vọng lạm phát có thể bắt đầu hình thành và bén rễ”, bà nói thêm.

Tuy nhiên theo bà, một lộ trình điều chỉnh dần dần sẽ “ít gây xáo trộn cho nền kinh tế tổng thể hơn so với những thay đổi đột ngột và quyết liệt”. “Quan điểm của tôi là nếu chúng ta tiến hành từng bước một cách ổn định – với các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn – thì các doanh nghiệp và hộ gia đình sẽ dễ dàng thích nghi hơn”, bà chia sẻ.

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cũng cho biết hôm thứ Sáu (13/11) rằng, chính sách tiền tệ sẽ cần thắt chặt hơn do lạm phát cao. “Tôi nghĩ hướng đi của chính sách tiền tệ đã khá rõ ràng, và tôi cho rằng việc tiếp tục thắt chặt chính sách hơn nữa trong thời gian tới là phù hợp”, bà chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television.

Đặc biệt với việc CPI tháng 10 tăng cao hơn dự kiến, bà cho rằng “một lộ trình thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn so với dự tính cách đây vài tháng có lẽ là điều phù hợp”.

“Tôi không muốn đưa ra kết luận quá sớm về việc lãi suất nên đạt mức nào hay tốc độ tăng ra sao”, bà nói và cho biết “kịch bản tốt nhất" theo quan điểm của bà là "một sự điều chỉnh chính sách thận trọng”. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận rằng "vẫn có những kịch bản mà tôi có thể cân nhắc theo cách khác”.