Quan chức cấp cao Fed: Mỹ không cần phải vội tăng thêm lãi suất

Ông John Williams, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York.

Quan chức Fed chia sẻ nhận định lạc quan

Ông John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, cho biết thêm một đợt tăng lãi suất “vào cuối năm nay” có thể là phù hợp để giúp khống chế lạm phát. Phát biểu này đã khiến nhà đầu tư giảm mạnh kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 - ngay trước kỳ bầu cử Quốc hội giữa kỳ.

Ông nhấn mạnh quan điểm trên khi nói rằng các quan chức không cần vội vã hành động tiếp sau khi vừa tăng lãi suất trong tháng này.

Tại sự kiện tổ chức tại Đại học Buffalo vào ngày 29/9, vị quan chức quyền lực phát biểu: “Nếu nền kinh tế diễn biến theo hướng phù hợp với dự báo của tôi, thì việc tăng lãi suất quỹ liên bang thêm một lần nữa vào cuối năm nay có thể là bước đi thích hợp để hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu một cách kịp thời hơn”.

Giới chức Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9, lần đầu tiên kể từ năm 2023. Ông Williams nhận định động thái này cho ngân hàng trung ương có thêm thời gian thu thập dữ liệu để hiểu rõ hơn về triển vọng kinh tế.

“Với động thái chính sách tại cuộc họp tháng 9, Fed không cần phải vội vã và chúng tôi có thời gian để thu thập thêm thông tin”, ông nhấn mạnh.

Sau phát biểu của ông Williams, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp 27 - 28/10 đã giảm mạnh từ 70% xuống 50%, dựa trên tín hiệu từ thị trường tương lai.

Các nhà phân tích tại Evercore ISI viết trong lưu ý gửi đến khách hàng: “Ông Williams rõ ràng đang phản đối ý tưởng tăng lãi suất liên tiếp vào tháng 10. Chúng tôi nhận thấy điều này phù hợp với kịch bản Fed tạm ngưng trong 10 và tăng lãi suất vào tháng 12”.

Với tư cách là Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông Williams đồng thời là Phó Chủ tịch - và thành viên có quyền bỏ phiếu vĩnh viễn - của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan ấn định lãi suất của Fed.

Ông được cho là người thân cận với cựu Chủ tịch Fed Jerome Powell, vì vậy các thị trường tài chính luôn đặc biệt chú ý khi ông phát tín hiệu rõ ràng về quan điểm cá nhân trước thềm một cuộc họp chính sách. Hiện chưa rõ quan điểm giữa ông và tân Chủ tịch Kevin Warsh có tương đồng nhau không.

Trả lời các phóng viên sau bài phát biểu, ông Williams cho biết quan điểm của ông về chính sách trong tương lai sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các xu hướng lạm phát cơ bản cũng như đánh giá cá nhân về sự cân bằng giữa cung và cầu trong nền kinh tế.

Vị quan chức lưu ý trong số các yếu tố đang thúc đẩy lạm phát hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự vẫn còn là một ẩn số. Ngoài ra, ông nhấn mạnh cuộc họp tháng 10 diễn ra gần thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ “hoàn toàn” không phải là yếu tố các quan chức cân nhắc khi quyết định lãi suất.

Về thị trường trái phiếu, ông nhận xét lợi suất gia tăng là kết quả của triển vọng kinh tế Mỹ đầy khả quan cùng nhu cầu mạnh mẽ đối với các khoản đầu tư liên quan đến AI. Ngoài ra, phản ứng của nhà đầu tư trước đà tăng của giá dầu thô cũng góp phần kéo lợi suất lên cao.

Ông cho biết: “Tin tốt ở đây là lợi suất tăng không xuất phát từ sự thay đổi trong quan điểm về lạm phát ở trung và dài hạn”.

Nhiều quan chức Fed giữ quan điểm “diều hâu”

Loạt quan chức Fed đã cảnh báo rằng Fed vẫn cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong các dự báo kinh tế cập nhật được công bố sau quyết định về lãi suất, đa số các nhà hoạch định chính sách dự kiến ​​sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất 25 bps trong năm nay, trong khi 8 người khác dự báo một động thái tương tự sẽ diễn ra vào năm 2027.

Trong các bài phát biểu riêng biệt vào ngày 29/9, ba quan chức khác của Fed đã tiếp tục kêu gọi tăng lãi suất.

Tại sự kiện ở London, ông Alberto Musalem, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, đánh giá lãi suất vẫn chưa đủ cao để kìm hãm tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Sau đợt tăng lãi suất tháng 9, chính sách tiền tệ vẫn “có phần” nới lỏng.

Trong khi đó, ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, lặp lại quan điểm rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần tăng lãi suất dể phản ứng với các cú sốc nguồn cung dai dẳng.

Ngân hàng trung ương thường không điều chỉnh lãi suất để phản ứng với các cú sốc nguồn cung vì tác động lạm phát của chúng đa số là nhất thời.

Ông Goolsbee nói: “Thực tế phũ phàng là nếu chúng ta bắt đầu đối mặt với các cú sốc nguồn cung mang tính dài hạn hoặc dai dẳng, thì tôi cho là Fed - để duy trì uy tín về mục tiêu lạm phát 2% và cam kết đưa lạm phát về mức đó - sẽ phải cân nhắc việc ứng phó với những cú sốc dai dẳng này”.

Thống đốc Michael Barr, tại sự kiện ở Detroit, lặp lại cảnh báo rằng Fed nhiều khả năng sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Ông cho biết: “Theo kịch bản cơ sở của tôi, nhiều khả năng Fed sẽ cần thêm các động thái điều chỉnh chính sách để đảm bảo lạm phát giảm về mức mục tiêu trong thời gian thích hợp. Tôi vẫn chưa thấy xu hướng rõ ràng nào cho thấy lạm phát sẽ sớm quay trở lại mức 2%.”