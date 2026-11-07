Quan chức Bộ Tư pháp Mỹ từ chức, ông Trump có tiếp tục cải tổ nhân sự?

Công tố viên Jason Reding Quinones tại một cuộc họp báo ở Brooklyn, New York, ngày 20/7. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche ngày 6/11 xác nhận John Eisenberg, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp, và Jason Reding Quinones, công tố viên liên bang phụ trách khu vực Nam Florida, đã từ chức, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin cụ thể về lý do hai quan chức này rời nhiệm sở.

Văn phòng công tố do ông Quinones đứng đầu phụ trách điều tra một số vụ việc liên quan Tổng thống Donald Trump, trong đó có cách ông xử lý tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng năm 2021, cũng như những cáo buộc trong cuộc bầu cử năm 2016.

Thời gian ông Quinones đứng đầu văn phòng công tố liên bang tại Miami, hàng chục công tố viên đã rời nhiệm sở. Một số người từng tham gia truy tố các bị cáo liên quan vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021 cũng bị sa thải.

Văn phòng này đồng thời giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với Venezuela.

Trong khi đó, Cục An ninh Quốc gia do ông Eisenberg lãnh đạo, từng tham gia một số quyết định gây tranh cãi của Bộ Tư pháp Mỹ. Đáng chú ý là vụ khám xét nhà riêng của một phóng viên Washington Post trong cuộc điều tra về hành vi rò rỉ thông tin.

Trước đó một ngày, 5/11, Bộ trưởng Blanche thông báo đã chấp thuận đơn từ chức của Harmeet Dhillon, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Quyền Dân sự. Theo nội dung đơn từ chức được truyền thông Mỹ dẫn lại, bà Dhillon nộp đơn từ tháng 10 và đồng ý tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cho đến khi cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc.

Thời gian tại nhiệm, bà Dhillon trực tiếp tham gia thu thập danh sách cử tri đã đăng ký tại khoảng 30 bang trước cuộc bầu cử ngày 3/11. Tuy nhiên, chiến dịch này không đạt được kết quả như mong muốn.

Cuộc bầu cử giữa kỳ ghi nhận những chiến thắng quan trọng của đảng Dân chủ trước đảng Cộng hòa, giúp đảng này giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

Ông Trump có tiếp tục điều chỉnh nhân sự?

Sau kết quả không như kỳ vọng của đảng Cộng hòa, trong cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Trump xác nhận có thể sẽ có thêm những thay đổi nhân sự, song không tiết lộ những quan chức đang nằm trong diện cân nhắc.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra sau thông tin cố vấn cấp cao Stephen Miller thay bà Susie Wiles đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng. Bà Wiles là người giữ cương vị này từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đang cân nhắc khả năng rời chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh ông xem xét định hướng tương lai sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tuần này, theo Bloomberg.

Một số nguồn tin tiết lộ ông Rubio đã trao đổi với các quan chức Nhà Trắng về khả năng từ chức, nhưng được đề nghị tiếp tục tại nhiệm. Cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều bác bỏ thông tin ông đang cân nhắc rời chính quyền.

Ông Dylan Johnson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, khẳng định: "Đây hoàn toàn là tin giả, dựa trên những lời kể ẩn danh. Ngoại trưởng chưa từng thảo luận việc từ chức và tiếp tục phục vụ trong chính quyền Tổng thống Trump".