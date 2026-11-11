Quan chức an ninh Iran gửi thông điệp đến Mỹ

Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ngày 10/11 yêu cầu Mỹ chấp nhận 7 điều kiện mà Tehran đưa ra để chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Quan chức này đồng thời chỉ trích Washington vì phát tán thông tin về những cuộc đàm phán mà Iran cho là không có thật.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội hôm 10/11, ông Rezaei cho rằng cuộc chiến do Mỹ phát động nhằm vào Iran đã gây tổn thất nghiêm trọng cho chính quyền Washington.

Quan chức an ninh Iran yêu cầu Mỹ ngừng đưa ra những thông tin sai lệch về các cuộc đàm phán, đồng thời thừa nhận sự hình thành của một trật tự mới tại Tây Á. Ông nhấn mạnh Washington cần chấp nhận 7 điều kiện mà Tehran nhiều lần đưa ra, thay vì tiếp tục tìm cách gây sức ép.

Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Theo nội dung được phía Iran công bố, 7 điều kiện bao gồm: chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, trong đó có các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào lực lượng thuộc Trục kháng chiến tại Li-băng, Gaza và Yemen; giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa; dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân; chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị; rút lực lượng hải quân và không quân Mỹ khỏi khu vực; bồi thường chiến tranh; đồng thời chấm dứt những lời đe dọa nhằm vào Iran.

Ông Rezaei cũng nhắc lại lập trường của Iran rằng nước này sẽ không quay trở lại những khuôn khổ ngoại giao từng thất bại trước đây. Theo Tehran, các vòng đàm phán trước đó, trong đó có thỏa thuận Islamabad, liên tục đổ vỡ sau khi Mỹ từ bỏ các cam kết và tiến hành những cuộc tấn công.

Trước đó, ông Rezaei từng tuyên bố phía Mỹ đã đáp ứng 7 điều kiện của Iran, nhưng phản hồi vẫn chưa đầy đủ và còn nhiều điểm mơ hồ cần được giải quyết. Vì vậy, Tehran chưa có ý định mở lại eo biển Hormuz.

Theo quan chức này, tuyến hàng hải chiến lược sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Iran và được quản lý phối hợp với Oman thông qua những thỏa thuận mới, nhằm bảo đảm an ninh khu vực thay vì phục vụ lợi ích của các thế lực bên ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, Iran tiếp tục khẳng định năng lực quân sự ngày càng tự chủ, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển tên lửa.

Chuẩn tướng Ali Belali, cố vấn cho chỉ huy lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/11 tuyên bố chương trình tên lửa của nước này đã tiến xa hơn rất nhiều.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn nhân Ngày Lực lượng Không quân IRGC, ông Belali cho biết năng lực kỹ thuật trong nước ngày càng được mở rộng, cho phép các chuyên gia Iran tự thiết kế và sản xuất những mẫu tên lửa mới phù hợp với yêu cầu tác chiến của lực lượng vũ trang.

Quan chức này cũng bác bỏ những nhận định cho rằng kho tên lửa Iran đã cạn kiệt sau các đợt tấn công gần đây của Mỹ và Israel. Theo ông, những thông tin như vậy nhằm tạo ra nhận thức rằng năng lực quân sự của Tehran đã suy yếu, trong khi thực tế ngành công nghiệp tên lửa trong nước hiện không còn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ nước ngoài.

Ông Belali khẳng định Iran có thể duy trì hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí nhờ nguồn nguyên liệu, cơ sở sản xuất và đội ngũ chuyên gia trong nước, bất chấp các lệnh trừng phạt cũng như những hạn chế từ bên ngoài.

"Ngay cả khi họ dựng hàng rào dây thép gai và tường bê tông khắp lãnh thổ Iran, họ vẫn không thể ngăn chặn việc sản xuất tên lửa của Iran", ông nói.

Để minh chứng cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng, ông Belali cho biết Iran khởi đầu chương trình tên lửa chỉ với hai bệ phóng và một số tên lửa nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện nay nước này đã có khả năng tự thiết kế, chế tạo nhiều dòng tên lửa, hệ thống phòng không và máy bay không người lái.

Giải thích thêm về khả năng tự chủ này, ông Belali cho biết Iran có thể tự thu mua và chế tạo các nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản xuất tên lửa, thay vì phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.