Quan chức an ninh hàng đầu Iran: Hiện chưa có đàm phán với Mỹ
Quan chức an ninh hàng đầu Iran Mohsen Rezaei cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington. Tuyên bố này được ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Mayadeen thân Iran.
Iran khẳng định Mỹ phải đáp ứng 7 điều kiện được nêu trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6 trước khi eo biển Hormuz được mở lại và các cuộc đàm phán được nối lại.
Ông Rezaei cho biết Iran đã yêu cầu Mỹ đưa ra phản hồi “rõ ràng và cụ thể” về các điều kiện này, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời. Ông nói Washington có thể phản hồi trong thời gian tới.
Sau cuộc gặp với bên trung gian Qatar hôm 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm nhẹ khả năng chiến sự quy mô lớn sớm tái diễn, nhưng vẫn không sẵn sàng chấp nhận kế hoạch.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định việc đạt được thỏa thuận ngoại giao với Iran có thể là điều bất khả thi, đồng thời mô tả các yêu cầu của Tehran là “quá đáng và phi lý”.
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